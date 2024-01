MONTRÉAL, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Glenn J. Chamandy, ancien président et chef de la direction et cofondateur de Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX: GIL) (NYSE: GIL) (« Gildan » ou la « Société »), a émis aujourd'hui la déclaration suivante en réponse à la lettre ouverte aux actionnaires émise par le conseil d'administration de la Société le 8 janvier 2024 :

Je suis profondément déçu par les actions du conseil d'administration de Gildan. Ayant été à la barre de Gildan pendant plus de deux décennies, je suis offusqué par ce qui semble être un effort prémédité pour miner publiquement mon bilan et, ce qui est encore pire d'un point de vue d'entreprise, c'est que le comportement négligent du conseil ternit également la réputation d'une grande société.

Les motivations intéressées du conseil d'administration, conçues pour détourner l'attention de ses propres imprudences, l'ont conduit à perdre de vue ce qui est vraiment important : l'intérêt supérieur de la Société, de ses employés, de ses clients et de ses actionnaires.

Je trouve particulièrement navrant que le conseil d'administration ait décidé d'utiliser à des fins néfastes des informations stratégiques confidentielles de la Société dans le seul but d'ancrer son pouvoir, sans se soucier de l'impact sur la valeur de l'entreprise.

Contrairement à ce que prétend le conseil, le plan à long terme (PLT) présenté le 30 octobre 2023 montrait des perspectives de croissance organique importantes pour Gildan au cours des cinq prochaines années et était soutenu par notre équipe de direction.

Les actions regrettables du conseil d'administration ont entraîné une perte massive de valeur pour les actionnaires. Ce plan d'action destructeur est contre-productif, et tous les efforts devraient être redirigés vers une croissance qui profite à toutes les parties prenantes de la Société, une priorité qui a toujours été au cœur des valeurs de Gildan.

