MONTRÉAL, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Glenn J. Chamandy, ancien président et chef de la direction et cofondateur de Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX ) (NYSE : GIL) (« Gildan » ou la « Société »), a déclaré ceci aujourd'hui :

Contrairement à ce qui est rapporté dans les médias, je n'ai donné aucun ultimatum au conseil d'administration de Gildan, en ce qui concerne quelque stratégie d'acquisitions potentielles.

Il s'agit d'une diversion pour détourner l'attention de la réaction des actionnaires à la gestion de la planification de la succession par le conseil d'administration, à laquelle je n'ai pas participé. Je n'ai ni orchestré ni contrôlé les événements; le conseil d'administration a mené le processus.

Je crois qu'il est essentiel qu'une transition de leadership soit menée de manière cohérente avec le succès de Gildan. La préservation de notre talent, de notre culture et de notre expertise, qui sont les piliers de notre succès, est vitale. Évidemment, la prise en compte de l'engagement des actionnaires fait partie intégrante du processus de décision.

