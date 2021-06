QUÉBEC, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - À titre d'actionnaire de contrôle d'EXFO Inc. (EXFO), je tiens à exprimer sans équivoque aux parties prenantes mes intentions en réponse à la récente proposition non sollicitée visant l'acquisition d'EXFO par Viavi Solutions Inc. (Viavi), ainsi qu'à toute autre proposition présentée par Viavi ou un autre tiers.

C'est la troisième fois que Viavi présente une offre visant l'acquisition d'EXFO après sa première et sa deuxième tentatives, en novembre 2020 au prix de 4,75 $ US et en mai 2021 au prix de 5,25 $ US, respectivement. À ces deux occasions, j'ai clairement indiqué au conseil d'administration d'EXFO qu'en tant qu'actionnaire de contrôle, je n'envisagerais aucune opération avec Viavi et le conseil a par conséquent conclu qu'il n'y avait aucun intérêt à poursuivre les discussions avec Viavi, puis j'ai réitéré aujourd'hui au conseil, pour la troisième fois, que la proposition non contraignante de Viavi n'obtiendrait pas mon soutien en tant qu'actionnaire de contrôle.

Pendant un certain nombre d'années, des actionnaires ont régulièrement communiqué avec moi pour me faire part de leurs préoccupations concernant le cours et la liquidité des actions d'EXFO (actions). Ayant pris en considération ces préoccupations des actionnaires et examiné de temps à autre s'il serait plus avantageux pour les perspectives à moyen et à long terme de la Société que celle-ci exerce ses activités à titre de société fermée, je maintiens les mérites de l'opération aux termes d'un plan d'arrangement que j'ai proposée et qui a été annoncée le 7 juin 2021 au prix de 6,00 $ US par action en espèces (transaction proposée). Comme je l'ai déjà indiqué à maintes reprises au conseil d'EXFO, à titre d'actionnaire de contrôle, je n'examinerai aucune opération de changement de contrôle d'EXFO comme celle qui est proposée par Viavi, et mes actions ne sont pas à vendre. Étant le fondateur d'EXFO, je m'implique dans les activités de l'entreprise depuis les 35 dernières années et je crois que l'entreprise est bien gérée, en croissance, stratégiquement positionnée pour l'avenir en évolution et dynamique du secteur des solutions de test et de monitoring pour les services de communications.

Je veux être très clair à l'intention des actionnaires d'EXFO et des autres parties prenantes : soit l'opération proposée que j'ai présentée à 6,00 $ US et qui a été annoncée le 7 juin 2021 est acceptée par les actionnaires, soit, si les actionnaires d'EXFO ne soutiennent pas cette opération, EXFO poursuit ses activités en tant que société ouverte. Je crois fermement aux perspectives d'EXFO à titre d'entreprise autonome et n'ai pas l'intention de modifier les activités actuelles d'EXFO, y compris le lieu de son siège social à Québec.

Je tiens à rappeler aux actionnaires d'EXFO que l'opération proposée leur fournirait une liquidité immédiate et représenterait une prime de 63 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions avec droit de vote subalterne au Nasdaq Global Select Market sur la période de 20 jours se terminant le 4 juin 2021, soit le dernier jour de bourse avant la date de l'annonce de l'opération proposée.

À propos de Germain Lamonde

Germain Lamonde est le fondateur et le président exécutif du conseil d'EXFO. Il exerce le contrôle, directement ou indirectement, sur 3 672 474 actions avec droit de vote subalterne et 31 643 000 actions avec droit de vote multiple d'EXFO, soit 14,22 % des actions avec droit de vote subalterne émises et en circulation d'EXFO et 100 % des actions avec droit de vote multiple émises et en circulation d'EXFO, et qui, respectivement, représentent collectivement 61,46 % des actions émises et en circulation et 93,53 % des droits de vote rattachés à toutes les actions émises et en circulation.

Dans le cadre de l'opération, EXFO remplira un formulaire de déclaration d'opération intitulé Schedule 13E-3 Transaction Statement (« formulaire 13E-3 »), qui sera transmis par la poste et sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis. LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DU FORMULAIRE 13E-3 ET DES AUTRES DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC DÈS QUE CEUX-CI SERONT ACCESSIBLES, CAR CES DOCUMENTS CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ, L'OPÉRATION ET DES QUESTIONS CONNEXES. En plus de recevoir le formulaire 13E-3 par la poste, les actionnaires d'EXFO pourront obtenir ces documents sans frais sur le site Web de la SEC ( http://www.sec.gov ), de même que d'autres documents déposés contenant des renseignements concernant EXFO, l'opération et des questions connexes.

