Déclaration DE DOMINIQUE ANGLADE : La CAQ dépassée par la situation

MONTRÉAL, le 22 déc. 2021 /CNW Telbec/ - « Nous devons voir la vérité en face, François Legault est dépassé par la situation. Ça ne va pas bien, mais encore plus que jamais, nous devons nous serrer les coudes, question de reprendre le dessus sur le virus.

« Tout comme vous, j'étais sidérée de voir l'improvisation du gouvernement caquiste. Nous sommes plusieurs à regarder d'autres juridictions être plus efficaces à injecter la 3e dose, à distribuer les tests rapides et à traiter les tests PCR.

« La CAQ aurait dû être mieux préparée, mais nous avons tous et toutes le devoir et la responsabilité collective de faire les efforts qui nous sont demandés. Nous devons tous et toutes rester uni.e.s et prendre soin les un.e.s des autres. Nous devons tous et toutes agir de façon responsable à la veille de Noël, alors que le gouvernement renvoie le fardeau sur les épaules des Québécois.es, ainsi que sur le réseau de la santé. »

