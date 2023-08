OTTAWA, ON, le 10 août 2023 /CNW/ - Les Canadiens veulent une électricité propre, abordable et fiable. C'est aussi ce que souhaitent les fournisseurs d'électricité du Canada. Le projet de règlement sur l'électricité propre (REP) ayant enfin été publié, les fournisseurs d'électricité et le gouvernement pourront désormais poursuivre la discussion sur la manière dont nous pouvons construire le réseau électrique afin de répondre aux besoins des Canadiens en 2035 et au-delà.

Notre plus grande préoccupation concernant le règlement sur l'électricité propre est sa flexibilité, qui doit nous permettre de fournir de l'électricité aux Canadiens lorsqu'ils en ont besoin. Les éléments importants à prendre en compte sont les suivants :

le fonctionnement des dispositions relatives aux périodes de pointe de la demande, y compris pour les parcs de centrales électriques.

le traitement des centrales de cogénération.

l'évaluation de la durée de vie prescrite d'un actif et la détermination de la durée d'exploitation d'un bien construit conformément à la réglementation précédente.

Au cours des prochains mois, Électricité Canada et ses membres collaboreront avec le gouvernement et d'autres intervenants pour s'assurer que le règlement sur l'électricité propre répondra aux besoins des Canadiens.

Le Canada possède l'un des systèmes électriques les plus propres au monde. Le secteur canadien de l'électricité est fin prêt à se lancer dans la construction. Pour y parvenir, nous devons veiller à ce que le règlement sur l'électricité propre offre une flexibilité suffisante pour répondre aux besoins des Canadiens partout dans le monde.

- Francis Bradley, président et directeur général, Électricité Canada

À propos d'Électricité Canada

Fondée en 1891, Électricité Canada (auparavant « l'Association canadienne de l'électricité ») est à la fois la tribune et le porte-parole national du secteur canadien de l'électricité, industrie novatrice et en pleine évolution. Les efforts de promotion des intérêts qu'elle déploie favorisent le succès de ses membres dans leur région, au pays et à l'étranger. Les entreprises membres d'Électricité Canada assurent la production, le transport et la distribution d'énergie électrique destinée à leurs clients industriels, commerciaux, résidentiels et institutionnels dans l'ensemble du pays. L'association regroupe les compagnies d'électricité verticalement intégrées, les producteurs indépendants, les sociétés de transport et de distribution, les revendeurs d'électricité et les exploitants de réseau qui alimentent ensemble tous les Canadiens en électricité dans chaque province ou territoire.

