Déclaration d'Audrey Anne Bouclin et Philippe Olivier Bouclin

LAVAL, QC, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Nous souhaitons prendre un moment pour nous exprimer sur la situation de Groupe Sélection, qui fait les manchettes dans les médias cette semaine. Il est désolant de voir qu'un seul côté de la médaille soit rapporté et nous désirons remettre les pendules à l'heure.

D'entrée de jeu, il a été énoncé que les entreprises que nous dirigeons recevaient mensuellement 1.5 million $, avec comme sous-entendu que c'était pour entretenir notre rythme de vie. Il s'agit d'une information erronée et diffamatoire. Ces versements servent à financer les filiales Groupe Conseil Evolia, Gaia et Wapiti qui rendent des services à Groupe Sélection pour contrepartie valable. Ces sommes servent entièrement à rémunérer leurs employés et payer leurs fournisseurs (placement publicitaire, télécommunications, ingénierie, architecture, etc.).

À titre du plus important acteur privé dans son domaine au Canada, Groupe Sélection représente un succès entrepreneurial québécois qui contribue fortement à la qualité de vie de nombreux aînés du Québec depuis 30 ans. Le taux de satisfaction de 95% de nos clients dans nos complexes suffit pour nous démontrer que nous sommes à la bonne place et que nous réussissons notre mission.

Prendre soin des aînés et de redonner à notre société sont des valeurs inculquées par notre père Réal Bouclin depuis notre enfance. Nous avons la ferme intention de réussir la restructuration de Groupe Sélection afin de continuer à faire ce qu'on fait de mieux: prendre soin des gens.

- Audrey Anne et Philippe Olivier Bouclin

