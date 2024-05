OTTAWA, ON, le 28 mai 2024 /CNW/ - « Le Canada et l'Ontario reconnaissent qu'il est impératif de collaborer pour résoudre la crise du logement.

C'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer qu'une entente a été conclu sur un plan d'action révisé de l'Ontario qui permettra de débloquer 357 millions de dollars de fonds fédéraux dans le cadre de la Stratégie nationale du logement (SNL).

L'Ontario a soumis un plan d'action révisé aux termes de l'entente bilatérale. Ce nouveau plan fournit des données plus solides et des indications sur les logements qui ont bénéficié des investissements provinciaux.

L'Ontario a aussi inclus de nouvelles mesures à son Plan d'action, afin de mieux refléter le modèle de financement de la province, qui est la seule à faire transiter les fonds par des gestionnaires de services municipaux. Ces mesures comprennent l'établissement d'objectifs d'approvisionnement provinciaux avec les gestionnaires de services, l'orientation du financement vers de nouveaux projets, l'établissement d'objectifs annuels et la mise en œuvre de solides mécanismes de collecte de données et de rapports.



De plus, l'Ontario soumettra un Plan d'action 2025-2028 d'ici le 31 décembre 2024, afin d'obtenir un financement fédéral continu pour le reste de l'entente décennale conclue dans le cadre de la SNL.

Résoudre la crise du logement exige une approche « Équipe Canada ». Nous continuerons de travailler ensemble, avec nos partenaires municipaux, pour veiller à ce que les Ontariens disposent des logements dont ils ont besoin. »

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Bianca Meta, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, [email protected]