Vente de Mountain Equipment Co-Op (MEC)

OTTAWA, ON, le 15 sept. 2020 /CNW/ - En cette Journée internationale de la démocratie, Coopératives et mutuelles Canada (CMC) et la British Columbia Co-op Association (BCCA) sont déçues par les récents événements survenus au sein de Mountain Equipment Co-op (MEC), qui est depuis longtemps la plus grande coopérative de consommateurs du Canada et un membre apprécié de CMC.

« Les coopératives et les mutuelles ont été notre modèle d'entreprise le plus résistant depuis plus d'un siècle en raison de leurs valeurs et de leurs principes, permettant un contrôle démocratique par les membres et leur focalisation sur le développement durable de leurs communautés », a déclaré John Kay, président du conseil d'administration de CMC et vice-président du conseil d'administration de BCCA.

Aujourd'hui, le Canada compte plus de 8 000 coopératives et mutuelles qui représentent fièrement 3,4 % du produit intérieur brut (PIB) du pays. Ces coopératives et mutuelles soutiennent les Canadiennes et les Canadiens par le biais de services financiers et d'assurance, de logement, d'agriculture, de transformation alimentaire, de garde d'enfants, de soins aux personnes âgées, de services paramédicaux, de vente au détail et dans de nombreux autres secteurs de notre économie. Ensemble, les coopératives et les mutuelles du Canada représentent un volume d'affaires de plus de 85 milliards de dollars par an et fournissent des emplois à près de 200 000 Canadiennes et Canadiens.

Comme l'indique un rapport publié en 2019 par le gouvernement du Canada, « les coopératives ont des prévisions de croissance élevées, y compris des intentions d'expansion vers de nouveaux marchés, au cours des trois prochaines années et sont plus susceptibles que les petites et moyennes entreprises (PME) de développer de nouvelles innovations. Les coopératives ont également un capital diversifié, avec un fort pourcentage d'entreprises détenues par des femmes et des populations autochtones, et elles sont très matures avec un âge moyen de 43,7 ans ».

« Malgré les difficultés extraordinaires causées par la pandémie de la COVID-19, les coopératives et les mutuelles restent un modèle économique solide et fiable qui sert les Canadiens et Canadiennes dans tous les domaines de l'économie. Si vous cherchez un modèle d'entreprise durable, nous en avons certainement un », a déclaré André Beaudry, directeur général de CMC.

CMC et la BCCA appellent les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique à confirmer que les législations provinciales et fédérales ont été pleinement respectées, permettant la vente de cette coopérative de détail canadienne et emblématique à une entité étrangère, et que les meilleurs intérêts des membres et des employés de MEC, et des communautés qu'ils servent sont pleinement pris en compte. CMC et la BCCA continueront à surveiller la vente et à envisager des interventions appropriées.

À l'avenir, CMC et la BCCA continueront à soutenir leurs membres dans les bons comme dans les mauvais moments et à plaider pour la croissance et l'expansion continues des coopératives et des mutuelles. La société canadienne est meilleure et plus équitable grâce à un secteur coopératif sain et solide qui épouse des valeurs et des principes qui mènent à des emplois, des entreprises et des communautés durables.

