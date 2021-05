Déclaration concernant les accusations visant monsieur Luc Wiseman

Me Bien-Aimé confirme que M. Wiseman va se défendre.

MONTREAL, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le cabinet Shadley Bien-Aimé représente M. Luc Wiseman dans le cadre des allégations et des accusations déposées aujourd'hui par le Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

Me Alexandre Bien-Aimé agira à titre d'avocat et d'unique représentant de Luc Wiseman dans ce dossier. Suivant les conseils de Me Bien-Aimé, monsieur Wiseman ne commentera pas cette situation et interviendra seulement auprès des instances judiciaires. M. Wiseman plaidera non-coupable au moment opportun et est déterminé à se défendre contre ces accusations. M. Wiseman quitte ses fonctions à titre de président d'Avanti Groupe et laisse l'équipe de direction en place gérer l'avenir de l'entreprise sans son implication.

Toute question devrait être soumise à Me Bien-Aimé qui agira à titre d'unique source d'information dans ce dossier.

SOURCE Cabinet Shadley Bien-Aimé

Renseignements: Maggy Jasmin, 514-866-4043, [email protected]