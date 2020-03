Déclaration commune sur les discussions concernant les droits et le titre des Wet'suwet'en

SMITHERS, BC, le 1er mars 2020 /CNW/ - Le chef héréditaire Woos des Wet'suwet'en, le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, Scott Fraser, et la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Au cours des trois derniers jours, nous avons eu des discussions franches et concrètes guidées par le Wiggus (respect) sur des questions relatives aux droits et au titre des Wet'suwet'en.

Ces discussions ont porté sur deux sujets distincts : la reconnaissance des droits et du titre des Wet'suwet'en sur l'ensemble du Yintah (territoire) et les questions soulevées par le projet Coastal GasLink. Ces sujets ont été abordés séparément.

En ce qui concerne les droits et le titre, les parties ont axé leurs discussions sur les engagements en faveur d'un processus accéléré de mise en œuvre des droits et du titre des Wet'suwet'en. Il en a résulté un projet d'entente qui sera examiné par les membres des clans Wet'suwet'en dans le cadre des protocoles de gouvernance des Wet'suwet'en aux fins de ratification.

Si l'entente est ratifiée, le ministre Fraser et la ministre Bennett ont convenu de retourner sur le territoire des Wet'suwet'en pour la signer. Les parties ont également convenu de mettre en œuvre le titre de manière accélérée afin de coordonner leur collaboration.

Cette entente concrétisera la décision Delgamuukw-Gisday'wa afin que les générations futures n'aient pas à faire face à des conflits comme celui dans lequel la génération actuelle s'est trouvée. Comme l'a dit le défunt chef Wah tah Kwets (Pat Namox) dans l'affaire Delgamuukw, « il nous incombe de créer de nouveaux souvenirs dans l'esprit de nos enfants ».

En ce qui concerne le projet Coastal GasLink, les parties ont entamé des discussions directes et ont examiné des façons de parvenir à une solution. La province a accepté de fournir de plus amples renseignements sur le projet. Toutes les parties présentes à la table reconnaissent qu'il subsiste des désaccords relativement à ce projet. »

Debbie Pierre, directrice générale du Bureau des Wet'suwet'en, a également commenté la proposition d'entente sur les droits et le titre :

« C'est un moment important. Les Dini ze et Ts'ake'ze de notre passé ont quitté ce monde sans certitude et dans la douleur. Les Dini ze et Ts'ake'ze d'aujourd'hui ont transmis leur message en principe. Il est maintenant temps que tous les Wet'suwet'en s'unissent pour assurer la réussite de tous. J'encourage tous les Wet'suwet'en à passer outre la peur du succès et à adopter le changement que nos ancêtres ont envisagé pour nous. »

