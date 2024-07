OTTAWA, ON, le 13 juill. 2024 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a confirmé la présence de la sphère X multinuclée (MSX) causée par Haplosporidium nelsoni dans des échantillons d'huîtres sauvages prélevés dans la baie Bedeque, à l'le-du-Prince-Édouard. Bien que la maladie MSX plombe la prospérité des huîtres, en réduisant leur taux de croissance et en augmentant leur taux de mortalité, elle ne pose aucun risque pour la santé humaine.

Pour limiter la propagation de cette maladie, l'ACIA, Pêches et Océans Canada (MPO) et la province de l'Île-du-Prince-Édouard (I.-P.-É.) travaillent de concert avec les parties prenantes ainsi que les partenaires provinciaux et territoriaux pour surveiller la situation et prendre les mesures qui s'imposent.

Ces mesures s'inscrivent dans l'approche Une seule santé du gouvernement du Canada qui consiste à se préparer en vue de maladies animales, ainsi qu'à les détecter et à les gérer. En plus des solides mesures de protection existantes et de l'augmentation des mesures de surveillance des animaux, l'ACIA, MPO et la province de l'I.-P.-É. continuent de mener des activités de dépistage et d'analyse des huîtres pour se renseigner sur la présence de la maladie MSX dans la région. Cette analyse n'est pas menée à des fins de salubrité des aliments.

Maintenant que la maladie MSX a été détectée, le gouvernement du Canada et la province de l'I.-P.-É, ensemble, continuent d'enquêter et de prendre d'autres mesures d'intervention. À ce stade, ces mesures comprennent, entre autres :

appliquer des mesures de contrôle des déplacements dans le secteur de la baie Bedeque ;

; mener une enquête plus approfondie sur la source potentielle de la détection;

inciter les scientifiques, les producteurs et les pêcheurs à continuer de surveiller la santé des mollusques, notamment en leur fournissant des conseils lorsque des taux de croissance ou des taux de mortalité élevés sont observés;

veiller à ce que l'information sur la détection et le contrôle des déplacements soit accessible aux producteurs.

Faits en bref

La maladie MSX n'est pas une préoccupation en matière de salubrité des aliments.

Haplosporidium nelsoni cause la maladie MSX (Multinuclear Sphere X, sphère X multinuclée) chez les huîtres américaines cultivées et sauvages, plus précisément Crassostrea virginica .

cause la maladie MSX (Multinuclear Sphere X, sphère X multinuclée) chez les huîtres américaines cultivées et sauvages, plus précisément . Les mesures de contrôle et de détection fédérales et provinciales pour la maladie MSX s'étendent sur tout le continuum, de la surveillance et de l'évaluation des risques à la capacité des laboratoires, en passant par la mise à jour des directives et des communications et la coordination scientifique.

Au Canada , notre réseau de surveillance des maladies animales est appuyé par l'industrie, les provinces et le gouvernement fédéral par l'entremise d'une série de laboratoires. Des mesures sont mises en place pour l'échantillonnage et les tests lorsqu'une maladie animale est soupçonnée.

, notre réseau de surveillance des maladies animales est appuyé par l'industrie, les provinces et le gouvernement fédéral par l'entremise d'une série de laboratoires. Des mesures sont mises en place pour l'échantillonnage et les tests lorsqu'une maladie animale est soupçonnée. Le Programme national sur la santé des animaux aquatiques (PNSAA) du Canada , mis en œuvre conjointement par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Pêches et Océans Canada (MPO), est responsable de la prévention de l'introduction et/ou de la propagation d'importantes maladies animales aquatiques des poissons à nageoires, des mollusques et des crustacés.

