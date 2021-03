Déclaration commune des syndicats de l'enseignement sur le budget de l'Ontario

TORONTO, le 24 mars 2021 /CNW/ - L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO), l'Ontario English Catholic Teachers' Association (OECTA), la Fédération des enseignantes/enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (OSSTF/FEESO) et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Ontario) ont publié aujourd'hui la déclaration suivante, en réponse au dépôt du budget de l'Ontario.

Au moment où la province fait face à la troisième vague de la pandémie, le gouvernement Ford présente un budget où les dépenses en éducation ne correspondent pas à l'inflation et à l'augmentation du nombre d'élèves. De toute évidence, l'éducation n'est pas une priorité pour ce gouvernement.

La pandémie a des répercussions considérables sur les élèves, les travailleuses et travailleurs de l'éducation et nos communautés. Outre les préoccupations liées à la santé et à la sécurité, de fréquentes perturbations ont mené à d'importants retards en apprentissage et à des écarts de rendement plus importants. Avec ce budget, le gouvernement Ford avait l'occasion d'offrir aux élèves les appuis dont ils auront besoin au cours des mois et des années à venir. Au lieu de cela, il continue à exagérer ses soi-disant investissements, manquant ainsi à ses obligations réelles envers les élèves et les familles de l'Ontario.

Le refus persistant du gouvernement d'investir dans des mesures qui assureraient la sécurité des écoles a eu un impact très inquiétant sur la santé et le bien-être des travailleuses et travailleurs de l'éducation, allant jusqu'à l'hospitalisation. L'incohérence de son plan de vaccination continue à générer de la confusion et du chaos partout en province. Et son incapacité à répondre à la pandémie a prolongé la crise et continue de créer de l'incertitude.

Jusqu'à maintenant, la province a refusé de faire les investissements indispensables pour l'éducation financée par les fonds publics, mettant en péril les élèves, les travailleuses et travailleurs de l'éducation et les familles de l'Ontario. Le gouvernement a ignoré des conseils d'experts médicaux, a refusé d'améliorer les mesures de sécurité et a fermé les yeux, alors que les exigences en matière d'auto-isolement et les inquiétudes liées à la sécurité ont mené à des pénuries de personnel sans précédent partout en province.

L'AEFO, la FEEO, l'OECTA, l'OSSTF/FEESO et le SCFP demandent au gouvernement Ford d'investir dans :

des classes de plus petite taille pour assurer la sécurité des élèves et pallier la perte d'apprentissage liée à la pandémie;

des mesures de sécurité améliorées pour lutter contre les infections;

du soutien en matière de santé mentale pour les élèves et les travailleuses et travailleurs de l'éducation; et

du soutien pour les élèves ayant des besoins d'apprentissage particuliers.

Il est grand temps que le premier ministre Ford et le ministre Lecce commencent à écouter ce que les travailleuses et travailleurs de l'éducation ont à dire. L'abandon, par le gouvernement conservateur, mine l'éducation financée par les fonds publics et nos élues et élus doivent en être tenus responsables.

SOURCE Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

Renseignements: Pour en savoir plus, prière de communiquer avec une des personnes responsables suivantes des relations avec les médias : AEFO - Marilyne Guèvremont au 613-850-6410 ou par courriel à [email protected] ; FEEO - Carla Pereira au 416-576-9074 ou par courriel à [email protected] ; OECTA - Michelle Despault au 416-925-2493, poste 509 ou par courriel à [email protected] ; OSSTF/FEESO - Jennifer Seif au 416-751-8300, poste 221 ou par courriel à [email protected] ; SCFP - Mary Unan au 647390-9839 ou par courriel à [email protected]

Liens connexes

www.aefo.on.ca