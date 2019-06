Déclaration commune des ministres Carolyn Bennett et Seamus O'Regan au sujet de la Journée nationale des peuples autochtones

OTTAWA, le 21 juin 2019 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Carolyn Bennett, et le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Seamus O'Regan, ont fait aujourd'hui la déclaration commune suivante :

« Le 21 juin est la Journée nationale des peuples autochtones.

Aujourd'hui, nous célébrons le patrimoine, les langues et la diversité culturelle des Premières Nations, des Inuits et des Métis. C'est l'occasion de souligner la contribution remarquable que les peuples autochtones ont apportée, et apportent toujours, au développement de notre grand pays.

Les Autochtones et leurs communautés, qui s'efforcent inlassablement de promouvoir le changement, sont une importante source d'inspiration. Nous encourageons les Canadiens et Canadiennes à profiter de cette journée pour en apprendre davantage au sujet des communautés autochtones, grâce aux témoignages passionnants d'Inuits, de Métis et de membres des Premières Nations. Apprenez-en plus sur la persévérance des peuples autochtones et les efforts soutenus des communautés pour revitaliser la culture et guérir les esprits.

Le gouvernement du Canada est résolu à renouveler la relation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour qu'elle soit fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Nous sommes aussi déterminés à combler les écarts socioéconomiques qui existent. Nous avons travaillé fort au cours des dernières années afin de rétablir le lien de confiance avec les peuples autochtones, mais nous savons qu'il reste beaucoup à faire.

Dans le cadre des célébrations, de nombreuses activités sont organisées à l'échelle du pays. Nous invitons tous les Canadiens et les Canadiennes à prendre part aux festivités et à enrichir leurs connaissances à propos de l'histoire, des traditions et de la culture des peuples autochtones.

Nous vous souhaitons une bonne Journée nationale des peuples autochtones! »

Restez branchés

Participez à la conversation sur les peuples autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc-cirnac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

Renseignements: Les médias peuvent communiquer avec : Relations Couronne-Autochtones : Matthew Dillon-Leitch, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, RCAANC.media.CIRNAC@canada.ca; Services aux Autochtones Canada : Kevin Deagle, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Seamus O'Regan, Ministre des Services aux Autochtones, 873-354-0987; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, SAC.media.ISC@canada.ca

Related Links

https://www.aadnc-aandc.gc.ca