OTTAWA, ON, le 7 avril 2022 /CNW/ - Voici une déclaration de Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale, concernant le budget fédéral 2022 du gouvernement du Canada :

« Aujourd'hui, Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, a déposé le budget de 2022. Il s'agit du premier budget depuis les élections fédérales de 2021 et il vise à répondre aux grandes priorités des Canadiens comme les changements climatiques, la croissance économique et le logement.

Comme ils répondent aux préoccupations qui touchent directement les Canadiens, dont nos membres, la Fédération de la police nationale (FPN) accueille favorablement les investissements dans ces secteurs clés. Même si nous savons que les importants investissements annoncés dont bénéficiera la défense nationale sont nécessaires, nous tenons à rappeler au gouvernement fédéral qu'il faut aussi toujours et encore plus investir en priorité dans la sécurité de la population canadienne.

Nos membres continuent d'avoir de la difficulté à obtenir des ressources humaines et financières, de gérer l'accélération de l'augmentation du nombre de demandes de services de police et d'être aux prises avec des problèmes de ressources en raison de la COVID-19. L'ensemble de ces défis, y compris la baisse du nombre de candidats, influe sur les niveaux de dotation, alourdit davantage la charge de travail et nuit au bien-être de nos membres.

La FPN, plus tôt cette semaine, a braqué les projecteurs sur une baisse de 17 % du recrutement de 2020-2021 à 2021-2022 : elle a témoigné devant un comité parlementaire afin de discuter de ses préoccupations et de présenter des recommandations en vue de régler cette question1.

Bien que le budget annoncé aujourd'hui ne prévoit pas d'investissements importants dans la sécurité publique, nous continuerons de plaider au nom de nos membres pour que le financement et les ressources nécessaires soient accordés. Nous gardons également bon espoir que le gouvernement fédéral s'attaquera en priorité à ces questions. »

À propos de la Fédération de la police nationale :

La Fédération de la police nationale (FPN) a été accréditée en 2019 pour représenter environ 20 000 membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en service au Canada et à l'étranger. Il s'agit du plus important organisme canadien de relations de travail dans la police et le deuxième en importance en Amérique du Nord. La FPN constitue la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC.

La FPN vise à améliorer la sécurité de la population canadienne en s'efforçant d'améliorer le matériel et la formation et d'obtenir des mesures de soutien additionnelles pour nos membres qui ont été victimes d'un sous-financement depuis bien trop longtemps. L'augmentation des ressources et du financement de la GRC contribuera à une plus grande sécurité et à une meilleure qualité de vie des collectivités grandes ou petites que la GRC sert, partout au Canada.

__________________________ 1 Mémoire présenté au Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées de la Chambre des communes : https://npf-fpn.com/app/uploads/securepdfs/2022/04/NPF-Submission-on-Labour-Shortages-Working-Conditions-and-the-Care-Economy-FINAL_FR.pdf

Pour en savoir plus : https://npf-fpn.com/fr/accueil/

