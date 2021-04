OTTAWA, ON, le 20 avril 2021 /CNW/ - M. Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale, a fait la déclaration suivante au sujet du budget du gouvernement du Canada de 2021-2022 :



« Hier, en après-midi, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le budget du gouvernement du Canada pour 2021-2022, le premier en deux ans, qui vise à créer un équilibre entre le soutien financier aux Canadiens et l'investissement dans la reprise économique du Canada, tous deux motivés par la pandémie mondiale en cours.

Tout d'abord, la Fédération de la police nationale est heureuse de constater que le gouvernement fédéral a fait les investissements nécessaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et aider les Canadiens en investissant dans les garderies, l'environnement, le logement et le transport en commun, ainsi que dans certains secteurs du champ de compétence policier et de la sécurité publique qui subissaient des pressions considérables même avant la COVID-19.

Le gouvernement prévoit verser 100 millions de dollars sur trois ans pour appuyer des interventions novatrices en santé mentale pour les premiers intervenants et les Canadiens touchés de façon disproportionnée par la COVID-19, ainsi que 50 millions de dollars sur deux ans pour créer un volet sur les traumatismes et le TSPT dans le cadre des programmes de santé mentale pour les populations à risque élevé de subir un traumatisme lié à la COVID-19. Un montant presque équivalent, en plus d'un financement annuel permanent, sera consacré à payer les frais des soins de santé mentale dont ont grandement besoin les anciens combattants en difficulté.

Nous nous réjouissons également de constater que le gouvernement reconnaît le caractère essentiel des services de police des Premières nations et, qu'à ce titre, il s'engage à élargir le Programme des services de police des Premières nations et à investir 108,6 millions de dollars sur cinq ans pour réparer, rénover et remplacer les installations des services de police dans les collectivités inuites et des Premières nations.

Enfin, nous sommes heureux de l'engagement de 312 millions de dollars sur cinq ans, et de 41,4 millions de dollars en financement permanent, afin de protéger les Canadiens contre la violence armée et de réduire la contrebande et le trafic d'armes à feu. Il s'agit d'un premier pas dans la bonne direction pour renforcer le Programme de l'intégrité des frontières de la GRC et permettre à celle-ci d'assurer la sécurité des collectivités et des Canadiens.

Tous ces investissements sont importants et nécessaires.

Toutefois, nous sommes déçus que le gouvernement fédéral ait choisi de ne pas annoncer d'investissement dans le renforcement des ressources de la GRC, alors que le gouvernement continue d'élargir le mandat et les responsabilités de la GRC à l'échelle du Canada - deux éléments qui ont été exacerbés par les risques et les exigences de la COVID-19.

L'Énoncé économique de l'automne 2020 a permis l'achat d'une des trois (caméras corporelles), mais les deux autres que nous avions demandées n'ont jamais été aussi essentielles, puisque la COVID-19 a créé un arriéré critique dans la formation des nouvelles recrues de la GRC à la Division Dépôt et que les anciens (25 ans) pistolets de service dangereux doivent être remplacés. Cet arriéré aura une incidence sur le recrutement et la formation pour les années à venir et compromettra ainsi la sécurité du public et des membres.

La FPN continuera de lutter pour obtenir un financement et des ressources adéquats pour nos membres, sans quoi la hausse du nombre de postes vacants ajoutera au stress des membres qui assument déjà une charge de travail de plus en plus lourde et qui doivent composer avec un stress et un épuisement croissants.

Il demeure donc impératif que le gouvernement fédéral s'attaque à ces défis, surtout ceux liés aux ressources financières et humaines, afin de permettre à la GRC de répondre aux demandes actuelles et futures. »

À propos de la Fédération de la police nationale

La Fédération de la police nationale (FPN) a été accréditée à l'été 2019 pour représenter environ 20 000 membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en service au Canada et à l'étranger. Il s'agit du plus important organisme canadien de relations de travail dans la police et le deuxième en importance en Amérique du Nord. La FPN constitue la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC.

La FPN vise à améliorer la sécurité de la population canadienne en négociant sa première convention collective pour les agents de la GRC ainsi qu'à accroître les ressources, à améliorer le matériel et la formation et à obtenir des mesures de soutien additionnelles pour nos membres, qui composent avec un sous-financement depuis bien trop longtemps. L'augmentation des ressources et du financement de la GRC contribuera à une plus grande sécurité et à une meilleure qualité de vie des collectivités grandes ou petites que la GRC sert, partout au Canada.

