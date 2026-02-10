Déclaration aux médias - Mise au point d'evenko et de L'Équipe Spectra sur la place du français dans ses activités et autres allégations

MONTRÉAL, le 10 févr. 2026 /CNW/ - À la suite d'un reportage diffusé par Enquête (Radio-Canada) dont certains éléments ont été repris ce matin par le Journal de Montréal et d'autres médias, nous souhaitons apporter des rectifications sur les fausses prémisses véhiculées.

Langue des spectacles

Les conclusions avancées quant à la langue des spectacles sont trompeuses. Dans son analyse, Enquête a choisi d'exclure plusieurs salles pourtant gérées par evenko, limitant ainsi le portrait présenté au public. Si la réponse fournie à Enquête avait été intégrée au reportage, il aurait été clairement établi qu'en 2025, 50 % des spectacles présentés dans l'ensemble de nos salles étaient en français. Ce pourcentage est en hausse sur les années précédant le partenariat avec Live Nation de décembre 2019. Le chiffre de 8 % avancé ne tient donc pas compte de l'ensemble des faits. Aussi, les Francos de Montréal, reconnu comme le plus grand festival de musique francophone au monde, a présenté 171 spectacles en français en 2025.

Le reportage et les articles subséquents ont également fait abstraction d'un élément de contexte fondamental et largement reconnu dans l'industrie culturelle: les artistes internationaux, principalement anglophones, sont plus nombreux à tourner dans les grandes salles tel que le Centre Bell, que les artistes francophones. Cette réalité ne découle pas de choix d'evenko, mais bien d'une dynamique structurelle observée dans l'ensemble des marchés culturels, ici comme ailleurs.

evenko, une entreprise québécoise

Nous réitérerons qu'il n'y a aucune ingérence de Live Nation dans les activités d'evenko. Depuis la conclusion du partenariat en 2019, le Groupe CH demeure actionnaire majoritaire d'evenko et l'ensemble des décisions stratégiques, opérationnelles et artistiques est pris à Montréal, par des équipes d'ici. Live Nation n'intervient ni dans la programmation, ni dans la gestion quotidienne, ni dans les décisions d'affaires d'evenko, de L'Équipe Spectra ou des festivals. Ce partenariat permet de maintenir Montréal comme destination incontournable des grandes tournées. De plus, evenko poursuit sa collaboration avec plusieurs autres promoteurs: AEG Presents, Feld Entertainment, Rivaj Group, Cardenas Marketing Network, Cirque du Soleil, La Compagnie Larivée Cabot Champagne et Neon.

Les festivals Jazz, Francos et Montréal en Lumière (MEL)

Les festivals Jazz, Francos et MEL sont constitués sous forme d'organismes à but non lucratif (OBNL) et n'ont donc ni actionnaires, ni propriétaires. Chaque festival est gouverné par son propre conseil d'administration et l'ensemble des revenus, incluant les subventions, est perçu directement par l'OBNL et entièrement réinvesti dans sa mission culturelle. L'Équipe Spectra agit comme maître d'œuvre de ces festivals en vertu d'ententes de gestion et assume le risque financier des OBNL.

Subventions

Concernant les subventions, il est essentiel de rappeler que les programmes de financement sont normés, accessibles à tous les organismes qui répondent aux critères établis et ne sont pas discrétionnaires. Les subventions sont accordées pour atteindre des objectifs précis, par exemple, accès à la culture, rayonnement artistique, attractivité touristique et retombées économiques. Elles comportent des obligations strictes de reddition de comptes.

Jazz, Francos et MEL reçoivent des subventions parce qu'ils proposent une programmation largement gratuite, offrent une vitrine aux artistes, attirent des touristes et génèrent des retombées économiques. Osheaga, IleSoniq et Lasso reçoivent des subventions parce qu'ils attirent des touristes et génèrent des retombées économiques; ils ne sont pas soutenus par des ministères culturels.

Les retombées économiques générées par les festivals sont largement supérieures aux subventions qui leur sont versées. Ces festivals attirent chaque année près de trois millions de festivaliers, incluant des centaines de milliers de visiteurs. Ils soutiennent également des milliers d'emplois et contribuent au rayonnement de Montréal et du Québec à l'international.

Salles indépendantes

Le Groupe CH est l'un des plus importants diffuseurs de spectacles de l'écosystème. En effet, en 2025, 635 spectacles du Groupe CH ont été présentés dans des salles indépendantes.

Conclusion

L'Équipe Spectra et evenko sont des entreprises québécoises, ancrées ici, qui investissent pour assurer l'accès à la culture, la vitalité de l'offre culturelle et le rayonnement de Montréal. Fragiliser ces acteurs structurants affaiblit l'ensemble de l'écosystème : les artistes, les artisans et techniciens de scène, les fournisseurs, les hôteliers, les commerçants, les restaurateurs ainsi que tous les autres acteurs du milieu culturel et/ou touristique, sans compter l'impact négatif sur le rayonnement de notre ville.

À propos d'evenko

evenko, une entreprise québécoise devenue l'un des plus importants promoteurs, producteurs, diffuseurs au Canada, produit annuellement autour de 1600 événements musicaux, familiaux, sportifs partout au Québec, dans les provinces de l'Atlantique et dans le nord-est des États-Unis. L'entreprise présente les spectacles des plus grands artistes internationaux et investit dans le développement et la promotion des artistes du Québec. Le promoteur est également idéateur et producteur de festivals et d'événements d'envergure, dont FUEGO FUEGO, le festival musique et arts OSHEAGA, îLESONIQ, LASSO Montréal, HEAVY MTL et '77 Montréal, et agit aussi à titre de gestionnaire exclusif du Centre Bell, de la Place Bell à Laval, du MTELUS, du Théâtre Beanfield, du Théâtre Manuvie et Le Club Dix30 à Brossard. Soulignons qu'evenko s'est classé au 1er rang des plus importants promoteurs canadiens en 2025 (source : magazine Pollstar décembre 2025). evenko est une compagnie du GROUPE CH. Pour plus d'informations, visitez : www.evenko.ca

