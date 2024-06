DÉCLARATION AUX MÉDIAS - LES COOPÉRATIVES D'HABITATION DU QUÉBEC FONT PARTIE DE LA SOLUTION

Réaction à l'annonce du lancement du Programme de développement de coopératives d'habitation (PDCH)

MONTRÉAL, le 7 juin 2024 /CNW/ - La Fédération de l'habitation coopérative du Québec (FHCQ) salue la création d'un programme de développement dédié aux coopératives d'habitation. La Fédération souligne une fois de plus que ce modèle spécifique en habitation représente une option porteuse à privilégier pour endiguer la crise du logement actuelle.

Au total, 1,5 G$ seront dédiés à cette initiative. Le PDCH comprend 500 millions de dollars en financement sous forme de contributions et 1 milliard de dollars en prêts pour soutenir la construction d'ensembles de logements coopératifs. Cette solution est accueillie favorablement dans un contexte de crise du logement où de plus en plus de ménages peinent à se loger convenablement.

« Les coops répondent aux besoins de tous les ménages, sans égard à leur statut socio-économique. Ce projet de société que nous portons a pour objectif la pérennisation de logements accessibles et sécuritaires afin de favoriser l'essor et la résilience des individus et des collectivités.» rappelle le directeur général de la FHCQ, Patrick Préville.

La Fédération félicite le gouvernement fédéral qui a travaillé en mode co-construction avec les acteurs du secteur coop au Canada, sous l'impulsion de la Fédération de l'habitation coopérative du Canada (FHCC). La création de ce programme contribue à l'atteinte de l'objectif de disposer de 20% de logements hors marché.

Le milieu de l'habitation sociale et communautaire, dont la FHCQ, s'est d'ailleurs mobilisé les 29 et 30 mai derniers, à Montréal, pour trouver des solutions financières concrètes afin de doubler sa trop maigre part dans le parc locatif et sortir durablement de la crise du logement. Ayant pour titre : Journées d'études Perspectives internationales sur le logement social et communautaire : S'inspirer de solutions pour le Québec, l'événement a rassemblé 400 personnes et accueilli des expert.e.s d'ici et d'Europe. Parmi les grandes orientations, l'urgence d'augmenter significativement la part de l'habitation sociale et communautaire à 20 % dans le parc de logement locatif en est ressortie.

Dans le contexte inflationniste où les coûts de construction ont explosé, l'arrivée de ce programme est plus que bienvenue puisque cela donnera un nouveau souffle pour le développement d'une nouvelle génération de coopératives d'habitation.

La FHCQ est prête à travailler en collaboration avec ses partenaires, les gouvernements et la communauté à la réalisation de ce grand projet coopératif qui favorise la mixité, l'entraide et la résilience face à un marché immobilier qui n'a pas su s'adapter pour répondre aux besoins de la population de se loger adéquatement.

À propos de la FHCQ

Fondée en 1983, la Fédération de l'habitation coopérative du Québec (FHCQ) est la plus importante fédération de son genre au Canada et l'une des premières à avoir vu le jour. Regroupant quelque 480 coopératives membres, soit 13 500 ménages, la fédération représente, défend, et sert près de la moitié des coopératives du Québec. Acteur immobilier d'importance au Québec, le parc coopératif représenté par la FHCQ a une valeur s'élevant à plus de 1 G$.

