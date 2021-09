TORONTO, le 13 sept. 2021 /CNW/ - L'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario (AIIO) s'oppose farouchement aux manifestations anti-vaccin qui se déroulent à l'extérieur de cinq hôpitaux de la région du Grand Toronto, et ne les appuie d'aucune façon.

« Le personnel infirmier et les professionnels de la santé de l'Ontario sont des professionnels dévoués et épuisés qui continuent de prendre soin de patients très malades dans des conditions difficiles, alors que la quatrième vague de la pandémie fait rage, a déclaré Vicki McKenna, infirmière autorisée et présidente de l'AIIO.

En tant que syndicat, l'AIIO n'est pas défavorable aux manifestations pacifiques. Mais il y a un moment et un lieu, lorsque la cause est juste. Et ce n'est certainement pas le cas avec les manifestations d'aujourd'hui », a-t-elle ajouté. « Nous le savons, lors de manifestations précédentes dans les rues devant les hôpitaux, des membres du personnel infirmier et des professionnels de la santé, ainsi que leurs patients et leurs familles ont été harcelés au moment d'entrer dans les établissements de soin. C'est pourquoi nous implorons les manifestants de veiller à permettre aux gens de circuler en toute sécurité. Les hôpitaux doivent être des espaces sécuritaires pour les patients, leurs familles et le personnel. »

Les travailleurs de la santé méritent notre plus grand respect et notre profonde gratitude pour tout ce qu'ils ont fait pour nous aider à passer au travers de la pandémie au cours des 18 derniers mois. Et leurs patients, qui sont parmi les plus vulnérables de la province, n'ont rien à voir avec cette situation.

L'AIIO est le syndicat qui représente plus de 68 000 infirmières et infirmiers autorisés et professionnels des soins de santé et plus de 18 000 étudiantes et étudiants en soins infirmiers qui travaillent en milieu hospitalier, dans les établissements de soins de longue durée, en santé publique, dans les organismes communautaires, dans les cliniques et en entreprise.

SOURCE Association des infirmieres et des infirmiers de l'Ontario

Renseignements: Ken Marciniec : 416 803-6066 (cellulaire); [email protected]

Liens connexes

www.ona.org