Déclaration aux médias de la part de Huawei Canada

VANCOUVER, BC, le 29 juin 2021 /CNW/ - À compter du 29-30 juin, madame Meng Wanzhou s'emploiera à soumettre comme élément de preuve devant la Cour Suprême de la Colombie-Britannique divers documents de la Banque HSBC. Ces documents établiront la nature fausse et trompeuse du dossier de l'instruction, tel qu'il a été transmis par les États-Unis, et auxquels on demande aux cours canadiennes de se fier. Si madame Meng parvient à les soumettre comme élément de preuve, elle pourra s'appuyer sur ces documents à l'étape de mise en accusation, lors de ses audiences d'extradition dont la tenue est prévue en août.

Ces documents, qui consistent en courriels et autres dossiers de la Banque HSBC, démontrent que HSBC n'a commis aucune fraude. Ils mettent en évidence que :

les hauts dirigeants de HSBC étaient au fait du contrôle de Huawei sur Skycom;

que les hauts dirigeants de HSBC connaissaient le caractère permanent des activités commerciales qu'entretenait Skycom avec Huawei en Iran ;

; que le service interne des évaluations des risques de HSBC se fondait sur sa connaissance de données probantes; et

que les hauts dirigeants de HSBC savaient que tous les risques liés à leur réputation étaient pris en compte.

Prière de prendre note de la déclaration suivante :

« Au moment où l'affaire entre dans une nouvelle phase, Huawei demeure confiante quant à la capacité de Meng Wanzhou d'établir son innocence. Nous continuerons à lui apporter notre appui à sa poursuite de justice et de liberté. »

SOURCE Huawei Canada