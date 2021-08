Déclaration aux médias de la part de Huawei Canada

VANCOUVER, BC, le 4 août 2021 /CNW/ - Madame Meng Wanzhou de retour aujourd'hui devant la Cour Suprême de la Colombie-Britannique.

Au cours des quelques semaines à venir, l'avocat de madame Meng fera valoir que les États-Unis ont altéré les arguments afin de promouvoir son incarcération de même que les éléments certifiés de preuve qui ont été soumis à la Cour; que les États-Unis ont à la fois dénaturé l'élément de preuve et passé sous silence d'autres éléments de preuve, dans le but de démontrer qu'on est en présence d'un cas de fraude; et que leur inconduite en matière de certification d'un élément de preuve trompeur, jumelée à une interprétation changeante de l'affaire, a compromis l'impartialité des procédures judiciaires canadiennes.

Les abus de procédures de madame Meng s'appuient sur quatre manifestations de l'inconduite américaine : (1) la politisation de son dossier par l'ex-président américain, monsieur Trump, et d'autres; (2) une arrestation qui s'est révélée un chef d'oeuvre dans l'art de violer la Charte des droits de la personne; (3) la certification par les États-Unis d'un élément de preuve manifestement peu fiable et potentiellement trompeur destiné à être soumis à la Cour; et (4) une revendication de compétence de la part des États-Unis qui constitue une violation flagrante du droit coutumier international. L'avocat de madame Meng exhortera donc la Cour à attribuer une importance aux effets cumulatifs de ces différents aspects d'inconduite et à accorder une suspension des procédures en guise de mesure correctrice et compensatoire.

Enfin, l'avocat de madame Meng fera valoir que les États-Unis n'ont pas réussi à produire un dossier d'accusation plausible visant à soutenir son extradition, parce que le dossier dont a été saisie la Cour ne met au jour aucune preuve sur laquelle un juge raisonnable des faits, dûment instruit, pourrait reconnaître madame Meng coupable de fraude. Il s'ensuit qu'il faut rejeter l'incarcération de madame Meng et lui permettre de retourner dans son pays.

Prière de prendre note de la déclaration suivante de Huawei Canada :

« Au moment où l'affaire entre dans une nouvelle phase, Huawei renouvelle sa confiance à l'égard de la capacité de Meng Wanzhou d'établir son innocence. Nous continuerons, comme toujours, à lui apporter notre appui à sa poursuite de justice et de liberté. »

SOURCE Huawei Canada