Déclaration aux médias de la Fonderie Horne

ROUYN-NORANDA, QC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Nous avons été informés, par l'entremise des médias, d'une étude réalisée à la demande du mouvement Mères au front. Ne connaissant pas la méthodologie et les résultats détaillés de cette étude, nous n'émettrons pas de commentaires à ce sujet. Nous tenons cependant à rappeler que nous sommes sensibles aux préoccupations des membres de la communauté, alors que nous vivons et travaillons nous-mêmes à Rouyn-Noranda. Nous voulons nous assurer que la communauté locale ait confiance et soit fière de la performance de nos opérations.

En ce sens, les mesures concrètes prises par la fonderie au cours des dernières années reflètent notre engagement à réduire les émissions. Ces mesures ont permis de réduire de plus de 70 % les émissions annuelles moyennes d'arsenic dans l'air ambiant entre 2005 et 2023 (162 ng/m3 en 2005 contre 48,5 ng/m3 au 3e trimestre de 2023).

De plus, selon nos projections actuelles, nous prévoyons que 84 % du périmètre urbain de Rouyn-Noranda sera à 3 ng/m3 ou moins à la mi-2027, grâce à la mise en opération du projet AERIS, un projet de plus de 500 millions de dollars visant à moderniser la Fonderie Horne. Grâce à une technologie unique, mise au point à Rouyn-Noranda, l'usine devrait devenir une fonderie de cuivre ultramoderne dont l'empreinte carbone sera l'une des plus faibles de sa catégorie.

