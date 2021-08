Parmi la longue liste de 1 200 sympathisants distingués qui ont pris la parole au Sommet, mentionnons Janez Janša, premier ministre de la Slovénie, Mike Pompeo, secrétaire d'État des États-Unis (2018-2021), Donna Brazile, présidente par intérim du Comité national démocrate (2016-2017), Stephen Harper, premier ministre du Canada (2006-2015), Franco Frattini, ministre des Affaires étrangères de l'Italie (2008-2011), Pandeli Majko, ancien premier ministre de l'Albanie, le Général James Jones, 22 e conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, des dizaines d'importants sénateurs et députés des partis démocrate et républicain, y compris les sénateurs Robert Menendez, Cory Booker, Ted Cruz et Roy Blunt et les membres du Congrès Kevin McCarthy et Hakeem Jeffries, ainsi que plusieurs anciens ministres européens, dont les anciens ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Italie et de la Pologne, les anciens ministres de la Défense de la Grande-Bretagne et de la France; et le chef du Parti populaire européen, le plus important parti d'Europe.

Le Sommet, qui a eu lieu à la suite de la nomination controversée d'Ebrahim Raisi comme prochain président de l'Iran, a attiré un auditoire mondial, réclamant que des poursuites soient intentées contre lui pour son rôle dans le massacre de 30 000 prisonniers politiques en 1988. Dans le cadre d'une remarquable démonstration d'unité internationale, 1 000 groupes de résistance en Iran et partisans de la Résistance ont pris part au Sommet en ligne à partir de 50 000 emplacements dans 105 pays, se joignant aux membres de Mujahedin-e-Khalq (MEK-PMOI) à Ashraf 3 en Albanie et à d'autres partisans lors de rassemblements organisés en direct dans 17 pays, tandis que des millions de partisans dans le monde entier se sont branchés pour participer en direct sur les médias sociaux et à la télévision par satellite dans quatre langues.

« L'humanité, l'espoir et la détermination définissent ce mouvement, et les organisateurs ont réussi à surmonter tous les défis que ce rassemblement annuel a rencontrés en offrant une expérience hybride encore plus vaste et inclusive. Cela nous a permis de tisser des liens avec des sympathisants de l'intérieur de l'Iran, du camp Ashraf 3 et de presque tous les pays du monde. Que vous ayez regardé la diffusion en ligne ou participé à l'un des nombreux événements en direct, les organisateurs ont créé une expérience immersive qui nous unissait tous. L'événement de cette année ne sera jamais oublié », a déclaré le Dr Hanifeh Khayyeri, militant pour les droits de la personne et partisan de l'Iran libre.

Le Sommet de cette année a également inspiré des niveaux records d'engagement sur les plateformes de médias sociaux, de partage sur les médias sociaux et d'autres activités de promotion en ligne. Les mots-clics #FreeIran2021 et #1988Massacre étaient populaires en Allemagne, en Suède, en Norvège, aux États-Unis, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, où #FreeIran2021 a atteint un million de tweets.

Organisé par Iran Freedom, le plus vaste réseau d'organisations locales pour la libération de l'Iran, le Sommet est un événement annuel qui démontre l'appui politique et populaire au mouvement de résistance iranien. Iran Freedom mobilise des activistes, des décideurs politiques et des citoyens du monde entier grâce à d'autres événements et campagnes organisés tout au long de l'année en faveur de la justice, de la souveraineté, des droits de la personne, de la liberté et de l'Alternative démocratique en Iran. Pour obtenir des nouvelles et des mises à jour, consultez le site www.iranfreedom.org .

