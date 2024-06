OTTAWA, ON, le 6 juin 2024 /CNW/ - Il y a aujourd'hui trois ans qu'a eu lieu l'attentat terroriste islamophobe contre la famille Afzaal, souvent appelée « notre famille de London ».

Cet acte haineux a coûté la vie à quatre de ses membres et a laissé un jeune garçon orphelin. L'attentat est un rappel douloureux du danger que représente l'islamophobie pour les Canadiens. Au cours des sept dernières années, le Canada a été, de tous les pays du G7, celui où est survenu le plus grand nombre d'attaques islamophobes meurtrières.

Alors que nous nous souvenons des gens qui ont perdu la vie, nous réfléchissons aussi à l'impact dévastateur de la violence motivée par la haine sur les communautés musulmanes au Canada. Dans une déclaration aux Canadiens, les membres de la famille ont fait part de leur espoir : voir la population canadienne lutter ensemble contre l'islamophobie qui sévit chez nous.

« Le 6 juin 2021, nos vies ont plongé dans un désespoir aux profondeurs inimaginables. Ce sont la solidarité, l'amour et la foi que nos concitoyens canadiens et notre communauté ont exprimés, et continuent d'exprimer, qui nous ont aidés à remonter la pente. Le 6 juin est un rappel poignant des liens qui nous unissent tous. Dans un monde empreint de douleur où la haine est exprimée ouvertement, il est essentiel de cultiver l'empathie et la compassion. Nous ne pouvons pas simplement miser sur les idéaux canadiens communs de justice et de respect : nous devons plutôt lutter activement pour éliminer l'injustice afin que chaque membre de notre société en profite. »

Dans les derniers mois, les musulmans canadiens ont remarqué une montée inquiétante de l'islamophobie et du racisme envers les Palestiniens et les Arabes. Les incidents rapportés ne dressent probablement pas un portrait fidèle de la situation, car la majorité des Canadiens qui pensent avoir été victimes d'actes de haine ne s'adressent pas à la police, et les données actuelles ne reflètent pas encore le fait que certaines victimes sont ciblées en raison d'identités multiples (p. ex., personnes noires et musulmanes).

L'islamophobie demeure une menace évidente et réelle pour la sécurité et le bien-être des musulmans au Canada. Elle mine les valeurs de diversité, d'inclusion et de respect mutuel qui constituent le fondement de notre société. En mémoire de « notre famille de London », réaffirmons notre engagement à combattre l'islamophobie sous toutes ses formes et contribuons à promouvoir une société où chaque personne est traitée avec dignité et respect, peu importe son identité ou sa religion.

