Décisions budgétaires touchant Capital régional et coopératif Desjardins - « CRCD dispose d'un horizon prévisible de deux ans pour continuer d'appuyer les entreprises des régions du Québec » - Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital

MONTRÉAL, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - « La décision du gouvernement du Québec offre à Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) un horizon prévisible de deux ans, tant pour l'acquisition de nouvelles actions que pour le programme d'échange d'actions prolongé en 2021 et 2022. CRCD bénéficiera ainsi d'une plus grande disponibilité de capital pour appuyer les entreprises dans un contexte de relance économique des régions du Québec. »

Telle est la réaction de Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital, gestionnaire de CRCD, au sujet de certaines mesures annoncées hier dans le cadre de la présentation du Budget 2021-2022 du gouvernement du Québec.

Montant annuel des souscriptions renouvelé à 140 M$

Avec les nouvelles mesures gouvernementales, CRCD pourra planifier ses levées de fonds de 2021 et 2022 avec un montant annuel de 140 M$, de même qu'un crédit d'impôt fixé à 30 %. Comme par les années passées, la période de présouscription 2021 se déroulera au moyen d'un formulaire Web à la fin de l'été, soit du 30 août (9 h) au 20 septembre 2021 (17 h). La souscription maximale par investisseur demeurera inchangée à 3 000 $.

Prolongation du programme d'échange d'actions établi à 50 M$ annuellement

Le gouvernement du Québec a autorisé une prolongation au programme d'échange des actions de CRCD pour les années 2021 et 2022. Cette mesure permettra à CRCD de réduire le solde de ses actions rachetables, assurant ainsi une plus grande disponibilité de capital pour soutenir le démarrage et la croissance de PME et coopératives québécoises.

Rappelons que l'échange consiste à reporter de sept ans, le droit de rachat des actions détenues depuis au moins sept ans pour un actionnaire admissible, en contrepartie d'un crédit d'impôt provincial de 10 %. Le montant autorisé pour l'échange ayant été établi à 50 M$ pour chacune des deux années, CRCD annoncera ultérieurement la valeur maximale échangeable par actionnaire, laquelle ne dépassera pas 15 000 $. La période d'inscription à l'échange 2021 aura lieu en fin d'année, soit du 29 novembre 2021 (9 h) au 7 janvier 2022 (17 h). Les actionnaires admissibles recevront une communication postale personnalisée pour signifier leur intérêt à l'aide d'un formulaire Web.

Avec plus de 109 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 2 273 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi qu'au 31 décembre 2020, CRCD appuyait la croissance de plus de 550 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. (www.capitalregional.com)

