Décision négative de la CPTAQ concernant la future usine de Saint-Hyacinthe

LÉVIS, QC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La coopérative Exceldor a appris que la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a refusé la demande de la Ville de Saint-Hyacinthe d'exclure le terrain en bordure de l'avenue Pinard de la zone agricole afin de permettre, entre autres, l'implantation de leur future usine de transformation primaire.

Cette décision déçoit au plus haut point la haute direction et les membres de la coopérative et est pour le moins surprenante compte tenu des arguments et de la solidité du projet qu'Exceldor a présenté conjointement avec la ville de Saint-Hyacinthe devant la Commission lors de l'audience publique tenue le 29 mai dernier.

Leurs usines étant au maximum de leur capacité, il est devenu incontournable pour Exceldor d'effectuer des changements afin de répondre aux besoins grandissants de leurs éleveurs en matière de transformation de la volaille. Bien que déplorable, cette situation n'empêchera pas la coopérative québécoise de regarder vers l'avant afin d'atteindre son objectif, soit de se doter d'une nouvelle infrastructure qui lui permettra d'accélérer sa croissance et qui contribuera à sa pérennité.

Citation

« Il est toujours de notre intention d'implanter notre future usine de transformation à l'endroit visé par la demande de la Ville de Saint-Hyacinthe, et, à cet égard, nous évaluons présentement tous les recours possibles afin d'y arriver. »

René Proulx, Président-directeur général d'Exceldor

À propos d'Exceldor

Exceldor est une coopérative qui a pour mission d'offrir de la volaille que les gens peuvent servir avec fierté. L'organisation, dont le siège social est situé à Lévis, répartit sa production entre ses usines de Saint-Anselme, Saint-Damase, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Agapit, au Québec, ainsi que chez celles de Hanover, en Ontario, et de Winnipeg, au Manitoba. Tout récemment, elle a procédé à l'ouverture de son centre de distribution à Beloeil.

Exceldor est aussi copropriétaire de quatre autres entreprises œuvrant principalement dans le secteur de la volaille, soit Les Viandes Lacroix, Unidindon et Volailles Giannone, au Québec, ainsi que Golden Valley Farms, en Ontario. L'entreprise commercialise des produits sous plusieurs marques dont Exceldor, Butterball, Granny's et Lacroix.

