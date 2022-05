Décès liés à la COVID-19 dans les CHSLD - Le gouvernement accueille favorablement les recommandations du rapport de la coroner Kamel

QUÉBEC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, accueillent favorablement le rapport d'enquête de la coroner Géhane Kamel sur les décès survenus dans des milieux d'hébergement au cours de la première vague de la pandémie de COVID-19 au Québec.

Les deux ministres prennent acte des 23 recommandations que contient ce rapport, et qui concernent autant le gouvernement du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, les établissements du réseau que le Collège des médecins du Québec. Les ministres précisent d'ailleurs que de nombreuses actions en lien avec ces recommandations ont été mises en place dès la deuxième vague de la COVID-19, notamment :

le maintien d'un accès sécuritaire aux CHSLD pour les personnes proches aidantes;





la formation et le recrutement de près de 10 000 préposés aux bénéficiaires en CHSLD;





la nomination d'un gestionnaire responsable pour chacun des CHSLD publics du réseau;





le renforcement des pratiques en prévention et contrôle des infections (PCI) dans les milieux de vie pour aînés, incluant la formation de plus de 31 000 champions en PCI;





la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement en produits critiques, dont certains équipements de protection individuelle;





la refonte du processus de transmission des directives pour en améliorer la cohérence, la compréhension et la communication au sein des milieux;





le renforcement des canaux de communication entre les familles et leur proche;





la mise en place d'une directive sur la stabilisation de la main-d'œuvre des milieux de vie et la mise en place de registres d'exceptions pour répertorier les déplacements autorisés.

Le gouvernement du Québec assure qu'il fera un suivi des 18 recommandations qui le concernent sur les 23 publiées. À ce jour, huit recommandations sont entièrement implantées ou réalisées, huit autres sont en partie implantées ou en cours d'implantation et les deux dernières nécessiteront une évaluation plus complète, notamment une modification législative.

Citations :

« Nous tenons à offrir nos condoléances aux familles des personnes décédées de la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Ce rapport, que nous accueillons avec beaucoup d'intérêt, et qui s'ajoute aux autres rapports sur la gestion de la première vague, est un outil de plus pour poser un diagnostic de ce qui s'est passé et comment nous pouvons améliorer nos façons de faire. Nous allons poursuivre nos efforts déjà amorcés depuis la première vague, en collaboration et en toute transparence avec tous les partenaires concernés et l'ensemble de la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Nos équipes et les acteurs concernés par cette crise ont concrètement pris les mesures nécessaires pour que plus jamais une telle situation ne se reproduise. Nous leur réitérons notre appui entier dans cette démarche et il faut en tirer des leçons. D'ailleurs, dès la fin de la première vague, nous avons apporté des changements notables, comme l'implantation d'un gestionnaire pour chaque CHSLD et le renforcement des mesures de prévention et de contrôle des infections. Les recommandations formulées par la coroner Kamel vont nous aider dans notre volonté d'instaurer une nouvelle culture de soins et services aux aînés. Je souhaite réitérer que ce rapport ne sera pas tabletté. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Les décès analysés lors de cette enquête ont été sélectionnés selon certains critères. Ils devaient être survenus alors que la personne résidait dans un CHSLD, une RPA ou un milieu d'hébergement pour personnes vulnérables ou en perte d'autonomie, dans la période visée, et faire l'objet d'un avis au coroner.





Soulignons que ce rapport s'inscrit en cohérence avec le rapport final de la Protectrice du citoyen sur la COVID-19 dans les CHSLD, déposé en novembre 2021. Celui-ci dressait les principaux constats de la Protectrice du citoyen sur la première vague et faisait le point sur les actions déjà mises en place par les autorités pour corriger les lacunes observées.





D'autres travaux ont été réalisés en parallèle, notamment par la Commissaire à la santé et au bien-être, dont le rapport a été déposé en décembre 2021.





Il est à noter qu'au début d'août 2020, 89,2 % des décès de la COVID-19 étaient survenus dans les établissements de soins et d'hébergement de longue durée. Plusieurs causes ont été avancées pour expliquer cette crise, notamment des difficultés d'application des mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI), le manque de disponibilité de la main-d'œuvre, la mobilité du personnel ainsi que l'absence de gestionnaires dans plusieurs milieux.

