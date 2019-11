Décès du maire de Fassett, M. Éric Trépanier - Le gouvernement du Québec offre ses condoléances à la famille et aux proches

QUÉBEC, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec tient à rendre hommage au maire de Fassett, M. Éric Trépanier, décédé d'un accident de travail le 5 novembre dernier. Cet homme très engagé et dévoué à sa communauté et sa région a été élu maire en novembre 2017.

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et M. Mathieu Lacombe, député de Papineau et ministre responsable de la région de l'Outaouais, tiennent à exprimer leurs condoléances à la famille et aux proches de M. Trépanier ainsi qu'à toutes les Fassettoises et tous les Fassettois.

« J'offre mes plus sincères sympathies à la famille de M. Trépanier, à ses amis, à tous les membres du conseil municipal ainsi qu'à toute la communauté de Fassett. Ce sont toutes les citoyennes et tous les citoyens qui auront à faire le deuil de cet homme qui avait à cœur le bien-être de son milieu. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Le décès d'Éric, maire de Fassett, dans Papineau, me bouleverse profondément. Son départ laissera un grand vide dans la communauté au sein de laquelle il était grandement impliqué. Ce triste évènement nous rappelle à quel point il est important de profiter de chaque moment passé auprès de nos proches. Mes pensées vont à la famille. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau et ministre responsable de la région de l'Outaouais

