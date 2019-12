Décès du maire de Brome, M. Leon Thomas Selby - Le gouvernement du Québec offre ses condoléances à la famille et aux proches

QUÉBEC, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec tient à rendre hommage au maire de Brome, M. Leon Thomas Selby, décédé le 18 novembre dernier.

Élu comme conseiller municipal pour la première fois en 1989, puis à titre de maire en 2001, M. Selby en était donc à son cinquième mandat consécutif à la tête de la municipalité comptant quelque 300 habitants.

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M. Christian Dubé, ministre responsable de la région de la Montérégie, et Mme Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, tiennent à exprimer leurs condoléances à la famille et aux proches de M. Selby ainsi qu'à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de Brome.

Citations :

« C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès du maire de Brome, M. Tom Shelby. Cet homme dévoué a consacré trente ans de sa vie à améliorer celles de ses concitoyens. C'est un engagement honorable qui mérite d'être souligné. J'exprime toute ma sympathie à la famille de M. Selby, à ses amis, aux membres du conseil municipal, mais aussi à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de Brome. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je tiens à joindre ma voix à celle de ma collègue pour offrir mes condoléances à la famille de M. Léon Thomas Selby et aux nombreuses personnes qui l'ont beaucoup apprécié. M. Selby a toujours eu à cœur l'intérêt de ses concitoyens et je suis persuadé qu'il leur manquera beaucoup. »

Christian Dubé, ministre responsable de la région de la Montérégie

« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès du maire Leon Thomas Selby. Mon équipe et moi souhaitons lui rendre hommage et souligner toutes ces années de dévouement pour la communauté du village de Brome. Nous présentons nos condoléances les plus sincères aux collègues, aux amis et à la famille de Mr. Selby. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Alex Poulin, Attaché de presse et conseiller politique, Ministre déléguée à l'Éducation, Ministre responsable de la condition féminine, 819-582-2705; Myrian Marotte, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, ministre responsable de la région de la Montérégie, 418 643-5926; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746