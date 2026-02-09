Décès du fondateur et directeur de la Chapelle historique du Bon-Pasteur

MONTRÉAL, le 9 févr. 2026 /CNW/ - C'est avec une immense tristesse que la famille de Guy Soucie vous annonce son décès. Le fondateur et célèbre Directeur de la Chapelle historique du Bon-Pasteur nous a quittés le 9 février 2026 à Montréal, affectueusement entouré des siens.

Arrivé à Montréal à 18 ans de la Matapédia, Guy Soucie sera tour à tour musicien, couturier de prêt-à-porter et de haute couture, directeur général du Réseau Accès, agent de liaison culturel pour de nombreux événements internationaux, président de la section Montréal des Concours de musique du Canada et finalement agent culturel dans le tout nouveau réseau des maisons de la culture de Montréal. Ce poste lui permettra de devenir le fondateur de la Chapelle historique du Bon-Pasteur qui ouvre ses portes au public le 8 septembre 1988.

Guy Soucie était Chevalier de l'Ordre de la Pléiade et récipiendaire de deux prix Opus pour son immense contribution à la musique classique. Il laisse dans le deuil toute la communauté musicale de Montréal et du Québec qui perd aujourd'hui un allié, un ami et un homme qui était attentif aux talents émergents. La Chapelle sera son legs le plus important, un endroit où il voulait, dans ses mots : « rendre la musique accessible à tout le monde. »

Son plus grand souhait était évidemment que la Chapelle soit reconstruite un jour, après sa destruction par le feu en mai 2023.

Il laisse dans le deuil sa famille, son frère Henri et sa sœur Georgette, ses nombreux neveux et nièces dont Claude Soucie et Denis Thibeault qui l'ont soutenu dans la dernière année; son proche aidant Simon Lacombe et Marc-Robert Kuhn ainsi que de très nombreux amis qui l'ont soutenu et accompagné spécialement au cours des derniers mois.

La famille ne fera pas de commentaire. Un hommage lui sera rendu à la Chapelle musicale du Bon-Pasteur dans les prochaines semaines.

