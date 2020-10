MONTRÉAL, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - "C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès du comédien Jacques Godin. Il a succombé à une défaillance cardiaque, le lundi 26 octobre à l'âge de 90 ans, à l'Hôpital de Verdun.

Il laisse dans le deuil sa conjointe des 30 dernières années, Brigitte Bougie, sa fille Pascale (Yvan Girard), sa petite-fille, Esther Girard-Godin (Xavier P-Laberge) et son arrière-petite-fille, la belle Jeanne.

Sa soeur, Marie-Paule, ses nièces, Violaine (Albert Dufour) et Martine. Ses beaux-parents, Nicole Blais-Bougie et André Bougie, ses beaux-frères et belles-soeurs: Sylvain (Ginette Cousineau), Bruno (Sylvie Julien), Sébastien (Marie-Hélène Gravel) ainsi que leurs enfants, Véronique, Clémence, Laurence, Victoria, Philippe, Juliette, Mathilde , Vincent... et la petite Pénélope.

Nous tenons à remercier très sincèrement la Dre Anne-Marie Bazin, le Dr Stéphane Proulx, le Dr Michel Hébert, le personnel soignant de l'Hôpital de Verdun et tous ceux qui les assistent dans leur mission. Ces femmes et ces hommes sont nombreux, professionnels, dévoués et si précieux.

La date des funérailles sera annoncée ultérieurement.

Merci d'avoir aimé notre beau grand Jacques "





SOURCE Agence Goodwin

Renseignements: Claudine St-Ignan, coordonnatrice, Agence Goodwin, 514-449-0420

