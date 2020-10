Décès de Me Jaime W. Dunton : Dunton Rainville perd un grand bâtisseur

MONTRÉAL, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec une profonde tristesse que les membres du cabinet d'avocats et notaires Dunton Rainville ont appris le décès d'un des grands de son histoire, Me Jaime W. Dunton.

Me. Jaime W. Dunton (Groupe CNW/Dunton Rainville S.E.N.C.R.L.)

« Nous déplorons la perte d'un bâtisseur du grand cabinet que nous sommes aujourd'hui et qui faisait sa fierté. Juriste émérite, praticien apprécié de ses collègues et de sa clientèle, Me Dunton se distinguait par son flegme légendaire, son humour unique et son ouverture à la culture du Québec. Malgré son retrait des activités en 2011, il était resté en contact avec notre équipe et était fort apprécié de tous. Nous offrons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches », a indiqué Me Jean-Jacques Rainville, président du Conseil de direction.

Né à Montréal en 1933, Me Dunton a effectué ses études à l'Université McGill (B.A., 1953; B.C.L. 1956) et fut admis au Barreau en 1957. Il a entamé sa carrière au cabinet Lafleur, Brown, Pitcher, Boulton & Lamb avant de joindre le contentieux de la Canadian International Paper Company, en 1960, où il y travaillera avec L'Honorable Gerald LeDain, ancien associé du cabinet qui a siégé à la Cour suprême du Canada de 1984 à 1988.

En 1965, il s'est joint au cabinet Riel, LeDain, Bissonnette, Vermette & Ryan. C'est à partir de 1988 que le cabinet adopta comme principale dénomination Dunton Rainville.

Me Dunton a exercé principalement en droit des sociétés et des marques de commerce. Il a représenté et conseillé une importante clientèle composée d'entreprises internationales du secteur des pâtes et papiers, des télécommunications, des technologies de l'information, du génie, de la finance et de la comptabilité.

Notons que Me Dunton a également été maire de la municipalité d'Hatley de 1996 à 2003.

Artiste et talentueux musicien, il s'est produit à plusieurs reprises au Metropolitan Opera de New York (Met) avec le Chœur St-Laurent et a également eu l'occasion de fouler les planches en compagnie du Chœur de l'OSM.

À propos de Dunton Rainville :

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant près de 250 personnes, dont une centaine d'avocats, notaires et conseillers en relations de travail réparties entre les bureaux de Montréal, Joliette, Laval, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme et Sherbrooke. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques.

Dunton Rainville est membre du réseau mondial de cabinets d'avocats de premier plan SCG Legal.

Pour de plus amples renseignements, visitez duntonrainville.com

SOURCE Dunton Rainville S.E.N.C.R.L.

Renseignements: Me Jean-Jacques Rainville, CRIA, Dunton Rainville S.E.N.C.R.L., (514) 866-6743, [email protected]