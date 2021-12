QUÉBEC, le 2 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner confirme que le décès de M. Richard Genest, survenu le 30 novembre 2021 à l'Hôpital d'Amos, fait l'objet d'une investigation d'un coroner afin de faire la lumière sur les circonstances qui ont mené au décès.

Rappelons que le processus d'investigation du coroner est confidentiel jusqu'à la diffusion de son rapport final qui lui, est public. Ainsi, au terme de son investigation, le coroner rédigera un rapport détaillé dans lequel il exposera l'identité de la personne décédée, la date et le lieu de son décès, ainsi que les causes et les circonstances qui ont mené au décès. Il a aussi le pouvoir, au terme de son investigation et s'il le juge nécessaire, de formuler des recommandations afin d'éviter que des décès semblables ne se reproduisent dans le futur.

Les coroners ont un important devoir de réserve dans leur fonction. C'est pourquoi aucune entrevue ne sera accordée ni aucun commentaire ne sera émis au sujet de ce décès avant que l'investigation ne soit achevée et que le rapport soit rendu public d'ici quelques mois. Les personnes qui souhaitent recevoir le rapport d'investigation lorsqu'il sera rendu public peuvent en faire la demande par courriel à l'adresse [email protected].

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]

@CoronerQuébec

SOURCE Bureau du coroner