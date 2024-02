Décès de M. Raphael André - Audiences publiques à compter du 13 mai 2024

QUÉBEC, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Le Bureau du coroner informe la population que des audiences publiques portant sur le décès de M. Raphael André se tiendront du 13 au 24 mai et du 3 au 14 juin 2024 au point de service de justice de Longueuil situé au 25, boulevard La Fayette (salle 25.02). Pour rappel, M. André est décédé le ou vers le 17 janvier 2021 dans une toilette chimique près d'une ressource communautaire pour itinérants dans le centre-ville de Montréal. C'est la coroner Me Stéphanie Gamache qui a été désignée pour présider cette enquête. Elle sera assistée par Me Émilie Fay-Carlos, procureure aux enquêtes publiques.

Les audiences permettront à toute personne d'intérêt de s'exprimer concernant les circonstances de ce décès afin d'en analyser tous les facteurs contributifs, et ce, en vue de proposer des pistes de solutions pour une meilleure protection de la vie humaine. Pour les personnes qui souhaitent obtenir le statut de personne intéressée, veuillez transmettre une demande écrite exposant les motifs à la coroner avant le 1er mars 2024. Pour plus d'informations et pour la transmission des demandes, veuillez communiquer avec la procureure, Me Émilie Fay-Carlos, par courriel à l'adresse [email protected].

Pour préserver l'indépendance et l'impartialité du processus, le Bureau du coroner ne formulera aucun commentaire additionnel au sujet de l'enquête. Les détails du déroulement de l'enquête seront publiés ultérieurement et pourront être consultés dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

