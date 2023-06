Décès de M. Christopher Lavoie et de M. Régis Lavoie - La coroner en chef ordonne une enquête publique

QUÉBEC, le 7 juin 2023 /CNW/ - La coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, a ordonné ce jour une enquête publique portant sur les décès de M. Christopher Lavoie et de M. Régis Lavoie. Les deux pompiers volontaires sont décédés après être tombés à l'eau à la suite du débordement de la rivière du Gouffre le 1er mai dernier. Ils tentaient alors de porter assistance à des citoyens de Saint-Urbain. C'est la coroner Me Andrée Kronström qui a été désignée par Me Descary pour présider cette enquête. Me Kronström sera assistée par un ou une procureur qui sera nommé prochainement.

Rappelons que l'enquête publique vise à faire la lumière sur la cause et les circonstances du décès des deux pompiers volontaires. Plus précisément, les audiences permettront à toute personne d'intérêt de s'exprimer concernant les circonstances de ce décès afin d'en analyser tous les facteurs contributifs, et ce, en vue de proposer des pistes de solutions pour une meilleure protection de la vie humaine. Le coroner enquêteur ne peut en aucun cas se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle d'une personne.

Les détails de cette enquête ainsi que les dates des audiences seront communiqués ultérieurement. Ces informations seront diffusées dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

Pour préserver l'indépendance et l'impartialité du processus, le Bureau du coroner ne formulera aucun commentaire additionnel au sujet de l'enquête.

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]

@CoronerQuébec

SOURCE Bureau du coroner