OTTAWA, ON, le 9 sept. 2023 /CNW/ - L'honorable Monique Bégin est décédée paisiblement, à Ottawa le 8 septembre 2023, entourée des siens, et après avoir reçu des soins palliatifs. Elle avait 87 ans. Elle est née à Rome, le 1er mars 1936, d'un père canadien (feu Lucien Bégin) et d'une mère belge flamande (feu Marie-Louise Vanhavre). Elle était l'aînée d'une grande famille qui s'est installée à Montréal dès son jeune âge. Lui survivent, sa sœur Marie Bégin et son frère Sébastien Bégin, ses nièces et neveux ainsi que de nombreux amis.

Monique Bégin, 1936-2023 (Groupe CNW/Comité Hommage à Monique Bégin)

C'est à l'école de son quartier Notre-Dame-de-Grâce qu'elle a débuté, en 1942, sa scolarité et, en 1955, elle obtenait un brevet supérieur d'enseignement de l'École normale Esther-Blondin. Avide de repousser les frontières de son savoir, elle a obtenu de l'Université de Montréal son B.A. et sa maîtrise en sociologie ; elle a également complété son doctorat à l'Université de Paris (Sorbonne) et n'a jamais cessé de s'impliquer dans de nombreuses études et projets de recherche.

En 1966, elle se distingue comme pionnière féministe en signant la charte fondatrice de la Fédération des femmes du Québec, dont elle est la première vice-présidente. En 1967, elle est nommée secrétaire générale de la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada, qui publie son rapport en 1970.

En 1972, elle devient députée libérale, étant l'une des trois premières femmes du Québec à être élues à la Chambre des communes. En 1976, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau la nomme au gouvernement apportant ainsi sa vision et sa conscience sociale en tant que ministre du Revenu national (1976-1977) et surtout en tant que ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1977-1979 et 1980-1984).

C'est la sociologue passionnée en elle qui a créé le crédit d'impôt pour enfants. Elle s'est faite la championne de la législation visant à augmenter le Supplément de revenu garanti. Sa plus grande réussite fut l'adoption à l'unanimité par le Parlement de la loi canadienne sur la santé en 1984, renforçant ainsi l'universalité et l'accessibilité du système de santé canadien. Toujours dans le domaine de la santé, elle a aussi lancé la politique de dévolution des services de santé aux communautés des Premières Nations et a créé un programme de développement pour leurs professionnels en santé.

Après douze années en politique, elle a redécouvert sa passion pour le monde universitaire et l'enseignement, devenant la première titulaire de la Chaire conjointe d'études féminines des universités d'Ottawa et de Carleton (1986-1990) et la doyenne de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa (1990-1997). Nommée professeure émérite en 1997, elle poursuit sa carrière comme professeure invitée au programme de maîtrise en gestion des services de la santé de l'Université d'Ottawa (1998-2010).

Mme Bégin a été une membre active de plusieurs commissions au Canada et à l'international (1993-2016) : pour n'en nommer que deux, elle a coprésidé la Commission royale sur l'éducation (Ontario, 1993-1995) et a été membre de la Commission internationale indépendante sur les déterminants sociaux de la santé (OMS, 2005-2008). Récipiendaire de 18 doctorats honorifiques, autrice et conférencière, elle a été nommée Compagnon de l'Ordre du Canada en 2020.

La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Riverpath Retirement Community et du Centre de soins continus Bruyère qui ont apporté à Mme Bégin un soutien attentionné au cours de ses derniers mois.

Un dernier hommage lui sera rendu lors d'une cérémonie commémorative publique qui aura lieu le 2 novembre au Pavillon Tabaret de l'Université d'Ottawa, situé au 550 Rue Cumberland à Ottawa. Les proches se réuniront ultérieurement au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal, pour y déposer ses cendres.

SOURCE Comité Hommage à Monique Bégin

Renseignements: Justin Meloche, [email protected], 514-995-9704