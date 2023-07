Décès de l'Honorable Michel Dupuy - 1930-2023

BOUCHERVILLE, QC, le 10 juill. 2023 /CNW/ - L'Honorable Michel Dupuy est décédé à l'âge de 93 ans le 9 juillet 2023 à Boucherville, Québec.

Il laisse dans le deuil son épouse, Micheline Dallaire, ses fils Michel et Pierre-Alain, sa belle-fille Sabine, ses petits-fils et arrière-petits-fils, ainsi que des amis et fidèles collaborateurs de sa vie publique.

Michel Dupuy, 1930-2023 (Groupe CNW/Famille Dupuy)

Fils de Pierre Dupuy, Commissaire général de l'Exposition universelle de 1967, Michel Dupuy est né à Paris en 1930, alors que son père était en poste à l'Ambassade du Canada.

Après avoir fait ses études classiques à Montréal, il obtient un diplôme en économie à l'Université d'Oxford, puis un doctorat en droit international à La Sorbonne.

Il commence sa carrière au bureau du Conseil privé. À la demande du premier ministre du Canada de l'époque, il collabore à la réalisation d'un projet d'envergure, qui deviendra plus tard le Conseil des arts du Canada.

Sa carrière s'est ensuite déroulée au ministère des Affaires étrangères. Après avoir été l'adjoint du représentant permanent de la délégation du Canada auprès de l'OTAN, il présida l'Agence canadienne de développement international (ACDI). Il sera par la suite Ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies et Ambassadeur du Canada en France.

Il est élu député de Laval-Ouest et nommé ministre du Patrimoine dans le gouvernement de Jean Chrétien.

Après sa vie publique, il a consacré une partie de son temps à sa passion pour l'écriture. Il a donc publié ses Mémoires et par la suite six romans.

La famille tient à remercier particulièrement le personnel de soins palliatifs de la Maison Source Bleue de Boucherville, une oasis d'humanité, et encourage les amis de Michel Dupuy à faire des dons à cette maison d'exception.

SOURCE Famille Dupuy

Renseignements: Famille Dupuy, Agop T. Evereklian, [email protected]