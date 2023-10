Décès de Guy Latraverse : Relief exprime sa profonde reconnaissance envers un géant du Québec

Martin Enault, qui a succédé à Guy Latraverse comme président de Relief, exprime le sentiment de perte d'un géant, à la fois dans le domaine du divertissement et de la santé mentale : « Nous avons perdu l'un des plus grands bâtisseurs du Québec moderne. Mais avant tout, c'est un être extraordinaire qui nous quitte, et assurément, il a changé la vie d'innombrables personnes, dont la mienne. »

Guy Latraverse était - à juste titre - le « père du show-business québécois », un véritable pionnier de l'industrie du spectacle au Québec. Selon Jean-Rémy Provost, directeur général de Relief, il a été pour des milliers de personnes celui qui a ouvert la voie en parlant publiquement et sans réserve des maladies mentales, à une époque où personne n'osait en discuter. « Guy Latraverse a été le premier, au Québec, à oser parler publiquement de sa propre expérience avec le trouble bipolaire, brisant ainsi de nombreux tabous. Nous lui devons énormément pour son engagement exceptionnel en faveur de la déstigmatisation et de la réduction des préjugés. »

Le décès de Guy Latraverse est une perte immense pour Relief, mais son héritage perdurera. L'organisme continuera à perpétuer l'héritage de son fondateur en offrant un soutien et des outils d'autogestion aux personnes vivant avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité, ainsi qu'à leurs proches, poursuivant ainsi l'engagement et la vision de Guy Latraverse.

Au nom de Relief, nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances à la famille de Guy Latraverse en ces moments difficiles.

À propos de Relief

Organisme à but non lucratif, Relief œuvre depuis 32 ans auprès des personnes vivant avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité et leurs proches. Relief est un centre d'expertise et leader de soutien à l'autogestion en santé mentale. L'organisme offre également un service de soutien aux entreprises basées au Québec et ailleurs au Canada afin de les appuyer dans la création d'un environnement de travail sain, équilibré et sécuritaire en matière de santé mentale.

