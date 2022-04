Décès de Guy Lafleur

MONTRÉAL, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) apprend avec tristesse et regret le décès de M. Guy Lafleur. Pris en charge au Centre intégré de cancérologie du CHUM depuis 2019, il a subi une intervention chirurgicale avant d'entreprendre des traitements d'immunothérapie et de chimiothérapie lors de la récidive de son cancer l'automne suivant.

« Durant toute la période des traitements, toute l'équipe et moi avons été marqués par sa grande générosité, son courage, son calme et sa résilience. Reposez en paix M. Lafleur », a indiqué le docteur Mustapha Tehfe, hémato-oncologue au CHUM.

Le CHUM offre ses plus sincères condoléances à la famille Lafleur ainsi qu'à ses proches. Par respect pour la famille endeuillée, aucune entrevue ne sera accordée et aucun autre commentaire ne sera fait par le CHUM et par les membres de l'équipe soignante.

À propos du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

