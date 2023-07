DÉCÈS DE GHISLAIN DUFOUR, FIGURE MARQUANTE DU MILIEU DES AFFAIRES QUÉBÉCOIS

MONTRÉAL, le 17 juill. 2023 /CNW/ - À la suite du décès de Ghislain Dufour, figure émérite du milieu des affaires québécois, la famille tient à remercier les nombreuses personnes qui lui ont déjà témoigné leur tristesse et exprimé leurs condoléances. Monsieur Dufour s'est éteint à la suite d'un long combat de 24 jours aux soins intensifs contre la COVID-19. « Il s'est battu avec courage, force et détermination comme il l'a toujours fait dans toutes les sphères de sa vie », ont déclaré sa conjointe Denise et ses filles Hélène, Johane, Lucie et Marie-Josée.

Né à Sainte-Jeanne-d'Arc (La Mitis) dans le Bas-Saint-Laurent en 1934, il a fait ses études à l'Université de Montréal où il a obtenu en 1958 une maîtrise en relations industrielles.

Ghislain Dufour a joué un grand rôle dans l'histoire des relations de travail au Québec par sa contribution de plus de 35 ans au Conseil du patronat du Québec (CPQ), particulièrement comme président et directeur général de 1986 à 1997 et porte-parole principal de l'important organisme.

Son apport à la vie publique est colossal. Il a été membre de la Commission Bélanger-Campeau, a participé très activement en 1992 à chacune des six conférences constitutionnelles organisées par le gouvernement fédéral. Il a complété sa carrière comme conseiller principal en affaires publiques au Cabinet de relations publiques NATIONAL de 1997 à 2013, où il a notamment donné son nom au Forum Ghislain Dufour du monde des affaires.

Il a reçu la Médaille d'or de l'Université de Montréal pour l'excellence et le caractère exemplaire de sa contribution au rayonnement de l'École de relations industrielles, et le prix Robert-D.-Murray, des Manufacturiers et exportateurs du Québec pour sa contribution à l'essor du secteur manufacturier au Québec.

Auteur de centaines d'articles de revues, de journaux, de périodiques et autres publications, il a publié cinq livres, traitant entre autres, de son expérience au CPQ et des grands dossiers de relations de travail et en ressources humaines au Québec. Il est officier de l'Ordre du Canada depuis 1989 et officier de l'Ordre national du Québec depuis 1998.

Tous les détails concernant l'hommage seront communiqués prochainement.

SOURCE Cabinet de relations publiques NATIONAL

Renseignements: Source : Justin Meloche, Directeur, Relations médias, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, +1-514-843-1905, [email protected]