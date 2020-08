Décès d'une grande féministe québécoise : Madame Diane Guilbault

Le Québec perd ainsi une grande féministe qui a œuvré, de façon concrète, à faire reconnaître le droit à l'égalité des femmes comme une valeur fondamentale du Québec. D'elle, nous garderons à jamais le souvenir d'une femme exceptionnelle qui, animée d'un sens inaltérable du devoir et du bien commun, aura été un exemple de dévouement pour la cause des femmes et la justice sociale.

Diane Guilbault a contribué inlassablement à l'essor du féminisme universaliste à travers une approche positive et rassembleuse. Elle a aussi participé activement à toutes les commissions parlementaires d'intérêt pour l'avancement des droits des femmes au Québec ces dernières années, et elle a défendu avec brio la vision de PDF Québec à travers ses textes, ses conférences et ses entrevues médiatiques. Son apport exceptionnel est reconnu de toutes et de tous.

« Merci du plus profond de notre cœur, Diane pour ta générosité et ta clairvoyance. Tu es pour nous une source d'inspiration. Tu as défendu avec noblesse et sensibilité la dignité et les droits des femmes de toutes origines au Québec. Tu peux compter sur nous pour continuer à changer le monde. » a déclaré Lyne Jubinville, cofondatrice, vice-présidente et présidente par intérim de PDF Québec.

Avis de décès : https://www.domainefuneraire.com/avis-de-deces/Diane-GUILBAULT-305475

Témoignages sur le site WEB de PDF Québec : http://www.pdfquebec.org/

SOURCE PDF Québec

Renseignements: Source : Pour les droits des femmes du Québec (PDF Québec), 438-333-3494