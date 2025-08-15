SASKATOON, SK, le 15 août 2025 /CNW/ - Le 15 août 2025, William Gossen, un détenu du Centre psychiatrique régional, est décédé sous notre garde de causes naturelles apparentes.

Au moment du décès, le détenu avait 29 ans et purgeait, depuis le 21 décembre 2016, une peine de 11 ans, un mois et 12 jours.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203