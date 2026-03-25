Nouvelles fournies parService correctionnel Canada - Quebec
25 mars, 2026, 15:06 ET
DONNACONA, QC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le 24 mars 2026, Amine Derradji, un détenu de l'Établissement de Donnacona, est décédé à l'hôpital à la suite de blessures subies lors d'une altercation impliquant un autre détenu.
Au moment du décès, le détenu avait 25 ans et purgeait, depuis le 26 mai 2025, une peine d'une durée de six ans, sept mois et huit jours.
Les proches de la personne ont été informés.
Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le Service correctionnel du Canada (SCC) examine les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que le coroner soit avisé.
Liens connexes
Site Web du SCC
Directive du commissaire : Décès d'un détenu
Décès en établissement
Établissement de Donnacona
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SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec
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