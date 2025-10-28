Nouvelles fournies parService correctionnel du Canada Région des Prairies
28 oct, 2025, 14:34 ET
PRINCE ALBERT, SK, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Le 25 octobre 2025, Craig Papequash, un détenu au Pénitencier de la Saskatchewan, est décédé sous notre garde.
Au moment du décès, le détenu avait 36 ans et purgeait, depuis le 12 juin 2018, une peine de 10 ans, 3 mois et 16 jours.
Les proches de la personne ont été informés.
Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.
SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies
Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203
