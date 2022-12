LAVAL, QC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le 3 décembre 2022, Michel Ste-Marie, un détenu du Centre fédéral de formation, est décédé sous notre garde.

Au moment du décès, la personne purgeait une peine de cinq ans et cinq mois pour des délits d'infraction commise au profit d'une organisation criminelle, complot dans le but de commettre un acte criminel, recyclage de produits de la criminalité et en lien avec des lois connexes provinciales.

Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le Service correctionnel du Canada (SCC) examine les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que le coroner soit avisé.

SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec

Renseignements: Personne-ressource: Relations avec les médias, région du Québec, [email protected]