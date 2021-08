Décathlon Activités fait équipe avec Sportball

Le nouveau partenariat entre Décathlon et Sportball s'inscrit dans l'objectif commun de promouvoir un mode de vie actif. Sportball propose des programmes multisports et d'entraînement qui encouragent les enfants à découvrir les joies du sport et des activités physiques. Les enfants peuvent essayer des sports populaires, entre autres, le soccer, le baseball, le basketball, le football, le hockey, le volleyball, le golf et le tennis, dans un environnement inclusif qui leur permet de se développer à leur propre rythme.

Les programmes Sportball sont offerts au Canada, aux États-Unis et à Singapour.

« Ce partenariat est génial! Sportball partage de nombreuses valeurs avec Décathlon. En travaillant ensemble, davantage de familles et d'enfants partout au Canada pourront acquérir des compétences sportives pour la vie tout en s'amusant », explique Carmella Gelgor, cofondatrice et présidente de Sportball.

Les programmes de Sportball ciblent trois domaines clés du développement des enfants afin de les aider à acquérir des compétences sportives, prosociales et motrices pour la vie. Les enfants qui adoptent un mode de vie actif sont généralement en meilleure santé, plus confiant·e·s et plus performant·e·s sur le plan scolaire. L'approche de Sportball, basée sur le jeu, utilise des techniques d'entraînement créatives pour captiver l'imagination et réduire l'anxiété liée à la performance. Sportball veille à ce que tous les entraînements se déroulent dans un environnement amusant et adapté à l'âge des enfants. Les classes pour les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire offrent le cadre idéal pour que les enfants puissent interagir et résoudre des problèmes dès leur plus jeune âge.

Si l'approche de Sportball est axée sur le bien-être des enfants, elle profite également à toute la famille. En effet, les parents souhaitant élever des enfants qui aiment s'activer et enrichir leur vie grâce au sport peuvent trouver du soutien et des liens au sein de la communauté Sportball.

ENSEMBLE POUR UN MODE DE VIE ACTIF

Pour donner le coup d'envoi de ce partenariat, Décathlon va promouvoir des « cours de découverte de Sportball » durant le mois d'août. Ces cours gratuits permettront aux familles de découvrir les différents programmes au magasin Décathlon de Burlington et de Vaughan, qui ouvrira bientôt ses portes.

« Ce partenariat s'inscrit dans la mission de Décathlon, qui est de rendre les sports plus accessibles et de faire bouger les gens. Nous voulons augmenter le taux de participation aux sports à l'échelle du pays pour toutes les générations. Nous croyons que des partenariats solides avec des intervenants locaux et des intervenantes locales nous permettront d'avoir un impact sociétal positif et durable », explique John Butcher, chef des partenariats chez Décathlon Canada.

Les familles peuvent s'inscrire aux programmes saisonniers Sportball sur la plateforme Décathlon Activités, alors que les cours auront lieu dans les gymnases (appelés Décadiums) de divers magasins Décathlon à l'échelle du pays : Québec (Montréal, Brossard, Boisbriand), Nouvelle-Écosse (Dartmouth), Ontario (Burlington, Vaughan) et bientôt dans les nouveaux magasins comme Brampton, Calgary et Winnipeg. Les horaires changeront d'un emplacement à l'autre. Visitez Décathlon Activités pour plus d'infos . Pour découvrir les cours gratuits qui ont lieu dans le magasin Décathlon de Burlington, c'est ici.

À propos de Décathlon

Décathlon est un détaillant mondialement connu qui conçoit, fabrique, teste et vend ses propres produits pour 65 sports. Sa mission : rendre durablement le plaisir et les bienfaits du sport accessibles au plus grand nombre en proposant des produits novateurs et de qualité à des prix justes, et en facilitant l'accès aux activités et aux installations sportives. Avec 1 600 magasins dans plus de 60 pays, Décathlon est un véritable mouvement qui rassemble des passionné·e·s de sport et d'innovation. Pour plus d'infos, visitez www.decathlon.ca .

À propos de Sportball

Depuis 1995, Sportball enseigne aux enfants les compétences fondamentales du sport. Son programme multisport très populaire a permis à des milliers d'enfants du monde entier d'adopter un mode de vie sain et actif et une passion pour le sport. Aujourd'hui, Sportball s'associe à des écoles, des centres communautaires et des établissements de recherche pour offrir des programmes et aligner son curriculum sur les dernières recherches en matière de développement des habiletés cognitives, sociales et motrices. Pour plus d'infos, visitez www.sportball.ca .

Renseignements: Jaylone Lee, Chef du marketing et des communications, Décathlon Canada, (514) 993-8953, [email protected]; Carmella Gelgor, Présidente, Sportball, (905) 882 4473, [email protected]

