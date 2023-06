OTTAWA, ON, le 5 juin 2023 /CNW/ - Le Conseil canadien des carburants d'aviation durables (C-SAF) publie aujourd'hui une feuille de route détaillant ses propositions en matière de politiques publiques, ses priorités ainsi que les prochaines étapes à suivre afin d'assurer que le secteur de l'aviation au Canada demeure compétitif au cours de sa transition vers l'atteinte de la carboneutralité en 2050. La feuille de route a été rédigée par l'auteur de renom Bentley Allan, en collaboration avec l'Accélérateur de transition et Energy Futures Lab.

Créé en février 2022 par un consortium de 60 compagnies aériennes opérant au Canada, ainsi que des membres clés de l'écosystème de l'aviation au pays tels que des fournisseurs, des manufacturiers, des aéroports, le secteur des finances et le milieu académique, C-SAF a comme objectif de faciliter la production et l'approvisionnement en carburants d'aviation durables (CAD), abordables, à faible intensité en carbone et fabriqués au Canada. Tel que l'indique le Plan d'action climatique de l'aviation du Canada, les carburants d'aviation durables joueront un rôle essentiel dans la décarbonation du secteur, particulièrement pour l'aviation long courrier, responsable de la majeure partie des émissions du secteur liées au secteur dans les décennies à venir.

« Le succès de l'implantation des carburants d'aviation durables au Canada repose sur la collaboration entre le gouvernement et l'industrie afin de réduire les coûts de façon durable et d'augmenter la production au pays pour atteindre un milliard de litres en 2030. Cette feuille de route s'appuie sur la création d'une politique industrielle visant la carboneutralité et sur la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement durable et compétitive. Cela permettra de clarifier la demande tout en proposant des incitatifs visant la réduction de l'intensité carbone dès les premiers stades de la production » a déclaré Geoff Tauvette, directeur exécutif de C-SAF.

Il est temps d'agir pour la décarbonation de l'industrie de l'aviation

Le Canada dispose d'énormes avantages dans la chaîne d'approvisionnement des carburants d'aviation durables : des matières premières durables et abondantes, une capacité de raffinage, la présence de fournisseurs de technologies innovantes ainsi que de compagnies aériennes et étrangères déterminées à décarboner leurs activités. C'est pourquoi cette feuille de route repose sur un objectif de produire 1 milliard de litres d'ici à 2030. Mais cet objectif, qui représente 10 % de la consommation totale de carburant d'aviation au Canada, n'est qu'un passage obligé vers l'atteinte de la carboneutralité. D'ici 2035, le Canada devrait être en mesure de produire des carburants d'aviation durables pour répondre à 25 % de la demande totale, ce qui réduirait les émissions de 15 à 20% pour les vols au départ du Canada.

La première feuille de route CAD au Canada repose sur trois objectifs principaux :

Décarboner maintenant : maximiser les carburants d'aviation durables par des voies favorisant leur commercialisation.

maximiser les carburants d'aviation durables par des voies favorisant leur commercialisation. Activer les matières premières: établir des filières commerciales pour toutes les matières premières du Canada.

établir des filières commerciales pour toutes les matières premières du Canada. Stimuler l'innovation : favoriser l'émergence de technologies locales dans de multiples filières

« C-SAF reconnaît l'urgence de la crise climatique et s'engage pleinement en faveur d'un avenir durable. Le Canada dispose de tous les ingrédients nécessaires afin de créer un marché des carburants d'aviation durables abordable et fiable. Il est impératif d'intensifier nos efforts tout en poursuivant le développement de solutions à long terme telles que l'hydrogène et l'électrification. Je suis heureux aujourd'hui de voir notre vision se concrétiser et je remercie tous nos partenaires qui permettront au Canada de devenir un chef de file dans la décarbonation de l'aviation mondiale », a conclu Geoff Tauvette.

À propos de C-SAF

Le Conseil canadien des carburants d'aviation durables (C-SAF) est un organisme à but non lucratif qui vise à accélérer la production commerciale et le déploiement des carburants d'aviation durables au Canada, en catalysant l'écosystème et les chaînes de valeur, en promouvant des politiques publiques, des stratégies et une feuille de route, en agissant en tant qu'expert technique neutre et équilibré et en servant de porte-parole de ses membres auprès des intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux sur les questions liées aux SAF.

C-SAF a été créé par un consortium de 60 compagnies aériennes nationales, internationales et de fret opérant au Canada qui possèdent et exploitent des installations de stockage et de distribution de carburant d'aviation dans 11 aéroports internationaux du pays. C-SAF est composé de près de 110 membres qui représentent les joueurs clés de l'industrie qui se sont engagés à faire progresser la production et l'utilisation de carburants d'aviation durables au Canada.

