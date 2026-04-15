Décarbonation des industries : un consensus fort au Canada, mais une mise en œuvre encore limitée, selon Equans

MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - Equans, un leader mondial des énergies et services, dévoile les résultats de son Baromètre international de la décarbonation et de l'adaptation des industries. Réalisée par OpinionWay, l'étude conclut que la décarbonation fait désormais l'objet d'un large consensus au sein des entreprises industrielles canadiennes alors que 91 % des entreprises sondées estiment que la décarbonation est nécessaire pour répondre à l'urgence climatique et que 90 % considèrent qu'elle peut améliorer la performance des industries.

Réalisée auprès de plus de 1 860 décideurs industriels de petites et moyennes entreprises provenant d'Amérique du Nord et d'Europe, l'étude conclut toutefois que cette adhésion contraste avec le rythme réel de mise en œuvre des projets de décarbonation. Seulement 6 % des entreprises industrielles canadiennes déclarent avoir complété leur démarche, tandis que 27 % ont amorcé la mise en place de mesures concrètes. Il s'agit du niveau le plus faible parmi les pays sondés. À titre comparatif, 21 % des entreprises américaines, 19 % de celles établies aux Pays-Bas et 16 % de celles au Royaume-Uni déclarent avoir complété leur démarche, soulignant un écart notable avec le Canada.

Des obstacles structurels encore bien presents

L'édition 2026 du Baromètre met en évidence un basculement : l'adaptation au changement climatique n'est plus un sujet prospectif, mais une réalité déjà vécue par les industriels. 45 % des entreprises canadiennes sondées déclarent avoir été confrontées à un événement climatique ayant perturbé leur activité au cours des deux dernières années.

Malgré une volonté affirmée de s'engager dans la décarbonation, les entreprises industrielles canadiennes notent plusieurs freins qui ralentissent le déploiement et l'expansion de leurs initiatives. Ces obstacles contribuent à expliquer l'écart observé entre la reconnaissance de l'urgence climatique et le passage à l'action. Parmi ceux-ci :

Complexité des solutions proposées : les solutions sont souvent perçues comme difficiles à intégrer aux opérations existantes ;

Manque d'infrastructures adaptées à la transition énergétique : ceci limite la capacité des entreprises à intégrer et à déployer certaines technologies à grande échelle ;

Complexité administrative et réglementaire : la bureaucratie ralentit la prise de décision et la concrétisation des projets.

Ces freins ne remettent toutefois pas en cause l'engagement du secteur, bien au contraire. À l'échelle internationale, la décarbonation fait l'objet d'un consensus massif dans l'industrie : 94 % des dirigeants la jugent nécessaire, et plus de neuf sur dix estiment qu'elle est compatible avec leur activité. Ce large soutien témoigne d'une dynamique de fond : la transition n'est plus perçue comme une contrainte, mais comme un levier stratégique pleinement aligné avec la réalité opérationnelle des industriels.

Des premières actions concentrées sur l'efficacité et la sobriété

Malgré ces défis, plusieurs entreprises industrielles canadiennes ont déjà commencé à agir. Ces initiatives traduisent une volonté d'améliorer la performance environnementale tout en générant des gains opérationnels à court et moyen terme. Les mesures les plus fréquemment mises en œuvre à ce jour sont :

La réduction de la consommation d'eau et de matières premières, ainsi que l'optimisation de la circularité lorsque possible ;

L'adoption d'une approche axée sur l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ;

Le remplacement progressif des combustibles fossiles par des solutions générant moins d'émissions de gaz à effet de serre.

Au-delà de la nécessité de se conformer aux exigences réglementaires et de contribuer à la transition énergétique, les entreprises canadiennes identifient plusieurs retombées positives associées à la décarbonation. Parmi celles-ci, des impacts favorables sur la réputation et l'image de marque et un levier pour stimuler l'innovation et repenser les modèles d'affaires. Pourtant, une transition énergétique réussie peut engendrer des bénéfices qui vont bien audelà. Bien accompagnée, la transition énergétique représente également une occasion d'améliorer la compétitivité et la profitabilité des organisations, en renforçant leur résilience et leur performance à long terme.

Citation

« Au Canada, le consensus est désormais bien établi : la décarbonation de l'industrie est un levier incontournable de compétitivité et de résilience. Le véritable défi réside désormais dans la capacité à déployer rapidement des initiatives à grande échelle. Cela implique une approche résolument opérationnelle articulée autour de la performance énergétique, de l'électrification des usages et de la numérisation des processus. Pour y parvenir, les entreprises canadiennes doivent pouvoir s'appuyer sur des solutions concrètes, des modèles d'investissement prévisibles et un cadre règlementaire stable. »

- Pierre Loyer, Vice-Président Exécutif Développement Commercial, Equans Services

À propos du Groupe Equans

Filiale du groupe Bouygues, Equans est un leader mondial du secteur de l'énergie et des services avec des opérations dans 20 pays, 83 000 collaborateurs présents sur 5 continents et un chiffre d'affaires de 18,7 milliards d'euros en 2025. Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, systèmes et processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le cadre de leurs transitions énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte locale basée sur ses marques historiques et une expertise technique de premier plan, les experts hautement qualifiés d'Equans sont capables d'accompagner les régions, les villes, les industries et les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et climatisation), de la réfrigération et de la sécurité incendie, de la gestion des installations, du numérique et des TIC, de l'électricité, de la mécanique et de la robotique. Equans est le leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et dispose également d'une solide présence en Amérique du Nord (Canada et États-Unis) et en Amérique latine.

www.equans.com

À propos d'Equans Services

Actif au Canada et aux États-Unis depuis plus de 30 ans, Equans Services est le partenaire des entreprises, industriels et institutions qui souhaitent tendre vers des bâtiments plus connectés, gérer leurs installations de manière efficace et réduire leur empreinte carbone. Axés sur la performance environnementale, opérationnelle et numérique, nous concevons, installons et maintenons des solutions sur mesure pour améliorer les installations, les systèmes et les infrastructures de nos clients. Nos offres principales se concentrent dans les domaines suivants :

Gestion intégrée d'actifs et d'installations (Integrated Facility Management) ;

Opération et maintenance de bâtiments et d'équipements ;

Solutions d'efficacité énergétique et plan de décarbonation et de développement durable ;

Automatisation des bâtiments ;

Solutions pour le transport et la mobilité.

Pour en savoir plus, visitez www.equansservices.com/

ANNEXE

Méthodologie :

Baromètre réalisé du 30 janvier au 18 février 2026 par questionnaire auto-administré en ligne auprès d'un échantillon de 1 861 décideurs industriels impliqués dans les questions de décarbonation dans leur entreprise (entreprises de 50 à 4999 salariés du secteur privé), répartis comme suit :

France : 411 répondants

Royaume-Uni : 217 répondants

Belgique : 214 répondants

Allemagne : 200 répondants

Pays-Bas : 201 répondants

États-Unis : 418 répondants

Canada : 200 répondants

L'échantillon a été pondéré par les critères de taille salariale, de secteur d'activité et de localisation géographique de manière à être représentatif de la population étudiée. Le baromètre a été réalisé conformément aux standards professionnels d'OpinionWay. Toute publication totale ou partielle doit comporter la mention suivante : « Baromètre OpinionWay pour Equans ».

SOURCE Equans

Contacts média: Jessica Rousseau, TACT, [email protected]