DÉBUT DU VOTE DANS L'ARRONDISSEMENT DE L'ÎLE-BIZARD-SAINTE-GENEVIÈVE

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Les électrices et électeurs de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève sont appelés à élire un nouveau maire d'arrondissement. L'élection qui se déroulera le 17 décembre prochain est devenue nécessaire à la suite de la démission de Monsieur Stéphane Côté, maire d'arrondissement de 2021 à 2023.

Les deux candidats à l'élection partielle sont Ghassan Baroudi (Projet Montréal - Équipe Valérie Plante) et Doug Hurley (Ensemble Montréal). Le candidat qui remportera ce scrutin siègera jusqu'à l'élection générale en novembre 2025.

Les personnes aînées qui ont demandé de voter à domicile seront les toutes premières à déposer leur bulletin de vote dans les urnes. Une équipe d'Élections Montréal se rendra auprès d'elles le 9 décembre dans le cadre du vote itinérant .

Les électrices et électeurs qui le souhaitent pourront voter par anticipation le 10 décembre de midi à 20 h. Tous les endroits de vote d'Élections Montréal sont universellement accessibles.

La liste électorale servant au scrutin compte 13 956 personnes admissibles, soit 277 de plus qu'en 2021. L'élection partielle sera l'occasion pour quelque 400 jeunes de 18, 19 et 20 ans de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève d'exercer leur droit de vote pour une première fois dans un scrutin montréalais.

Les 10 et 17 décembre prochains, les futures électrices et futurs électeurs auront également la chance de s'exprimer au Petit bureau de vote . Les jeunes pourront se rendre derrière l'isoloir pour répondre à l'une ou deux des questions suivantes : « Choisis un geste que tu fais pour protéger notre planète » et « Dans l'élection d'aujourd'hui, les adultes votent pour le prochain maire de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève. Si tu pouvais voter toi aussi, qui choisirais-tu? ».

Le site web elections.montreal.ca est la source officielle d'informations pour les électrices et les électeurs, les candidats et les médias d'information. Les informations sur les lieux du scrutin, l'accessibilité universelle et le Petit bureau de vote y sont disponibles. C'est sur cette même plateforme que les résultats provisoires de l'élection partielle seront diffusés à compter de 20 h le 17 décembre.

