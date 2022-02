Début du tournage du film Jour de Merde de Kevin T. Landry

MONTRÉAL, le 28 févr. 2022 /CNW Telbec/ - C'est la semaine dernière que débutait le tournage de la comédie noire Jour de merde.

Réalisé et scénarisé par Kevin T. Landry (Première vague, 2021), le film met en vedette Réal Bossé (Jusqu'au Déclin, 2020) et Eve Ringuette (Le Dep, 2016). Valérie Blais, Sylvio Arriola, Isabelle Giroux et Louka Amadeo Bélanger-Leos sont aussi de la distribution.

«Ça fait à peu près 8 ans que je développe ce projet, donc de le voir enfin se concrétiser, c'est un peu surréel, surtout avec une équipe et une distribution aussi solide!» Kevin T. Landry

Jour de merde suit 24h particulièrement ardues dans la vie d'une jeune mère monoparentale; Accumulant les abus d'un ex-copain pervers narcissique et d'une supérieure condescendante, Maude (Ève Ringuette), une employée de Loto-Gold, est poussée à bout lorsqu'elle est envoyée au fin fond de nulle part pour interviewer Gaëtan Dubois (Réal Bossé), un étrange ermite intransigeant nouvellement millionnaire.

Jour de merde aborde, avec un humour tordu et acerbe, les conséquences psychologiques et émotionnelles du déracinement et de l'incapacité à tenir tête aux abus d'autrui ayant comme toile de fond l'hiver sauvage et impardonnable des Hautes-Laurentides.

Le tournage de Jour de merde, produit par La 115e, a débuté à Verennes le 21 février et se terminera à Montréal le 12 mars. Le long métrage prendra l'affiche à la fin de l'année 2022.

SOURCE La 115e

Renseignements: Renseignements, photos de tournage et demande de visites du plateau; Kélyna N. Lauzier, Productrice Jour de Merde, Téléphone : (514) 717-8846, Courriel : [email protected]