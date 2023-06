Début des travaux pour la maison des aînés de Maniwaki

MANIWAKI, QC, le 28 juin 2023 /CNW/ - À l'occasion de la pelletée de terre officielle, le député de Gatineau, Robert Bussière, a souligné, au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, le lancement des travaux de construction de la maison des aînés de Maniwaki.

À terme, cette maison des aînés accueillera les résidents du centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Foyer Père-Guinard, jugé vétuste et situé en zone inondable. Elle offrira 100 places, soit 31 de plus que celles qui sont disponibles actuellement à cette installation. Elle comportera des chambres individuelles avec toilette et douche adaptées pour chaque résident. Le projet inclut également un centre de jour permettant d'accueillir de 15 à 20 personnes. Les travaux qui s'amorcent devraient être terminés d'ici l'hiver 2025.

Le modèle des maisons des aînés rappelle davantage un domicile et favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. Il s'agit de la nouvelle vision du gouvernement pour l'hébergement des personnes aînées. Une maisonnée sera également aménagée pour la clientèle issue des diverses communautés autochtones de la région.

« Le début des travaux de cette nouvelle maison des aînés est une étape importante pour la population de la région. Nous allons offrir aux résidentes et aux résidents un environnement chaleureux, où l'organisation des soins et des services est axée sur leurs besoins. Les personnes aînées méritent ce qu'il y a de mieux, et notre gouvernement poursuit la transformation des installations qui étaient vétustes en lieux d'hébergement centrés sur la qualité du milieu de vie. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Le lancement des travaux au CHSLD Maniwaki était attendu par notre communauté. C'est une nouvelle dont je me réjouis, pour les personnes aînées ainsi que leurs proches. Les nouvelles installations qui seront construites prochainement leur offriront un milieu de vie de qualité, convivial et mieux adapté à leurs besoins. Je salue également le travail des équipes qui ont rendu possible ce projet si important pour la région de la Vallée-de-la-Gatineau. Nous pouvons en être très fiers. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Ce projet fait partie des 2 400 places en CHSLD qui feront l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.

La maison des aînés sera située au 309, boulevard Desjardins, tout près de l'Hôpital de Maniwaki .

Les CHSLD vétustes seront graduellement reconstruits en maison des aînés afin d'y améliorer la fonctionnalité, la sécurité, le confort, l'ambiance, la prévention, de même que la prévention et le contrôle des infections. Cela permettra également d'offrir aux actuels et futurs résidents et résidentes des milieux de vie mieux adaptés à leurs besoins, se rapprochant le plus possible de la vie à la maison.

La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

Pour en savoir plus sur le projet des maisons des aînés et alternatives : Québec.ca/maisonsaines-alternatives.

